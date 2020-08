El Xerez Deportivo FC ha presentado este lunes a Antonio Jesús, el segundo de los refuerzos de la entidad azulina de cara a una temporada 20/21 que se presenta en principio igual de atípica que la anterior debido a la crisis sanitaria del COVID-19. El mediapunta sanluqueño, que vivirá su segunda etapa en el club tras jugar en la 18/19 en calidad de cedido por el Atlético Sanluqueño, ha afirmado que llega al XDFC con el objetivo de ayudar a conseguir el ascenso a Segunda División B y a quitarse la 'espinita' de no haberlo logrado en su anterior paso por la entidad.

En un acto celebrado en la sede social del club frente al Estadio de Chapín, Antonio Jesús quiso en primer lugar agradecer al director deportivo y al club que hayan vuelto a confiar en él: "Le doy las gracias a Edu por volver a contar conmigo. Para mí, y él bien lo sabe, venir a este club es una ilusión muy grande. Cuando me fui a Segunda B era un buen proyecto, pero yo quería quedarme, me gustaba mucho el club por todo lo que viví. Ahora vuelvo con toda la ilusión del mundo, con muchas ganas de trabajar y de poder demostrar lo que realmente tengo dentro, ya que la anterior vez por un caso o por otro no pude demostrar todo lo que pude. Ahora vengo con muchas ganas para ayudar a que el club logre ascender a Segunda B".

El centrocampista de 24 años se define como un futbolista "con mucha calidad y visión de juego, aunque tengo que mejorar otras muchas cosas" y el objetivo lo tiene clarísimo: "Vengo con la aspiración de ascender a Segunda B y dar todo lo de mí. La otra vez tuve problemas personales que me afectaron mucho, pero yo creo que tengo nivel y quiero demostrarlo. Para mí, el Xerez es un club grande, desde el primer día que llegué lo sentí así y quiero demostrarlo".

Antonio Jesús no considera dar un paso atrás 'bajar' a Tercera "y menos si es viniendo a este club; yo vengo para tratar de subir a Segunda B. Ésta es una nueva oportunidad y aunque será complicado, el proyecto es interesante, se va a hacer un buen equipo y pienso que jugaremos el 'play-off' y lucharemos por ascender".

José Pérez Herrera ya tuvo a Antonio Jesús en su última etapa formativa como juvenil y en el primer equipo del Sanluqueño, con el que logró el ascenso a Segunda División B, siendo el técnico con el que más ha rendido: "Lo conozco y me conoce bien, sé cómo trabaja y su forma de juego me viene muy bien. Al igual que con Abel, son entrenadores muy parecidos, trabajan muy bien, les gusta estar en contacto con el balón y a mí me viene muy bien todo lo que sea estar en contacto con la pelota".