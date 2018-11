Camacho inicia la cuenta atrás en el Xerez DFC

Camacho, portero del Xerez Deportivo FC que se lesionó de gravedad hace más de un mes, sufriendo una fractura de mandíbula en el partido contra el Cabecense que requirió una delicada operación, fue la sorpresa agradable en el entrenamiento de hoy del club azulino en La Granja, donde el guardameta se unía a sus compañeros aunque entrenaba al margen del grupo ya que ha de evitar cualquier riesgo de contacto con la zona operada.

Así, José Manuel Camacho realizaba ejercicios de carrera continúa e incluso tuvo una toma de contacto con el balón bajo la tutela tanto de Rubén, preparador físico, como de José Luis González, entrenador de porteros, y acabó “bastante contento con la primera toma de contacto con el campo, porque venía haciendo trabajo en el gimnasio. Contento por el hecho de otra vez retomar el trabajo con el preparador físico, Rubén, y la sensación del primer día sobre todo es de cansancio pero es normal después de casi un mes de baja, de parón, siempre cuesta un poquito de trabajo arrancar”, explicaba en declaraciones a la web oficial del club.

El trabajo, por el momento, es limitado para evitar riesgos: “Con González ahora mismo lo poco que podemos hacer es blocar, ir cayendo, tomando otra vez sensaciones de cara a la portería y poco más porque tampoco tengo todavía el alta para poderme meter con el grupo para que no exista ningún tipo de contacto en la zona fracturada. Estoy retomando otra vez el contacto con el balón”.

Desde su lesión, el Xerez DFC ha conocido victorias, empate y derrotas y el equipo es quinto. Camacho comenta que “el trabajo que se está haciendo creo que es el idóneo. Hemos tenido el partido de casa contra el Córdoba B, porque en Algeciras se perdió pero creo que el equipo dio muy buena imagen y se podría haber sacado algo positivo, y el otro día en casa contra el Coria el equipo respondió bastante bien, sobre todo en la segunda parte, y en la última jornada el 1-1, es complicado sacar puntos fuera de casa y más de la forma en la que el equipo lo consiguió. El equipo está trabajando bien, es la línea a seguir, es el primer año en categoría nacional y tenemos que seguir en esta línea, trabajando día a día para lograr los objetivos el domingo”.

Y el próximo rival es el Betis Deportivo, un equipo “complicado” según Camacho: “Le he visto varios partidos en su canal y me parece un buen equipo, lo está demostrando la clasificación. Creo que va a ser un partido muy complicado, son chavales que quieren jugar en Primera y nosotros tenemos que seguir la línea sobre la que venimos en estos dos últimos partidos, el equipo está demostrando que puede estar arriba, que no tiene rival cuando hacemos nuestro fútbol y trabajamos como equipo”.

El partido se jugará en La Juventud, donde la afición xerecista volverá a jugar un papel fundamental: “Por supuesto, tenemos que aprovechar que tiene la grada pegada al campo y la gente la tenemos más cerca, yo lo pude disfrutar desde la grada y la sensación que tenía desde fuera era esa, que la gente al estar tan cerca empuja al equipo, y prueba de ello es que el equipo se comió en la segunda parte al Coria”.