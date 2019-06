Juan Gómez tampoco sigue en el Xerez DFC

Juan Gómez no jugará la próxima temporada en el Xerez Deportivo FC. El futbolista de Aznalcázar ha confirmado a este Diario que no va a seguir defendiendo la elástica azulina asumiendo que "si no me han llamado ya es porque no quieren renovarme".

En efecto, el lateral estaba dentro del grupo de jugadores que quedaba libre, tal y como comunicó el club hace un par de semanas. Desde entonces, no se ha producido ningún contacto, según explica Gómez: "Un mes después de acabada la competición, doy por hecho que no me quieren renovar, es obvio".

El jugador sevillano ha sido uno de los futbolistas más utilizados, tanto por Pepe Masegosa como posteriormente por Andrés García Tébar. En total, ha estado convocado en 40 de las 42 jornadas, disputando 39 partidos y siendo titular en 36 de ellos, marcando un gol y viendo 7 cartulinas amarillas.

Gómez confiesa que "me ha llamado la atención porque lo he jugado prácticamente todo, soy de los jugadores con más minutos de la plantilla y he formado parte de una defensa que creo que ha sido de las mejores de la categoría. Es un poco raro, pero hay que aceptarlo, aunque no me lo esperaba".

Tras recalcar que "a día de hoy no me ha llamado nadie", Juan Gómez explica que aunque lo hicieran ahora (Edu Villegas sigue manteniendo reuniones con los jugadores que quedaban libres) "lo consideraría tarde, porque yo creo que a los primeros que tienes que atender es a tus futbolistas, al igual que yo no he empezado a hablar con otros clubes hasta que he intuido que no me iban a llamar. Yo he respetado a mi club, que es al que tengo que escuchar primero, pero al no recibir ninguna llamada he dado por hecho que no me quieren renovar y evidentemente tengo que buscarme mi futuro".

El lateral izquierdo no quiere dejar pasar la oportunidad para despedirse de la afición azulina: "Encantado de haber defendido estos colores con esta afición que nos ha respaldado en todos los campos, tanto en Chapín como de visitante. A nivel personal nunca me había pasado, tener tantos aficionados animándote fuera de casa; eso es un lujo. Muy agradecido al apoyo constante".

Por último, añade que "le deseo muchísima suerte al Xerez, lo voy a seguir y me alegraré siempre de sus triunfos, es un club al que le voy a tener cariño siempre".

Con la de Juan Gómez, ya son cinco los jugadores que no terminan renovando en el club azulino tras la marcha de Javi Tamayo, Jorge Herrero, Rodri y Robin Lafarge.