Xerez DFC-Jove: la fortaleza y el empuje de Chapín deben imponer su ley

La cuenta atrás ha comenzado. El Xerez DFC encara sus dos últimos encuentros de la temporada y lo hace con el propósito de superar esos peldaños para certificar su regreso a Segunda RFEF sólo una campaña después, una gesta nada fácil. Los azulinos reciben este domingo (19:00) en la ida de la final por el ascenso en Chapín al Jove Español de San Vicente de Raspeig un cuadro alicantino que terminó segundo en el Grupo VI de Tercera RFEF por detrás del Ilicitano y del que nadie se fía, aunque su potencial en todos los aspectos -infraestructura, masa social, presupuesto y plantel- es inferior al de los xerecistas.

Pero en fútbol, como un juego que es, los pronósticos no siempre se cumplen y es lo que quiere evitar a toda cosa David Sánchez, técnico azulino, que no se ha cansado de repetir que su equipo no es favorito y que hay que respetar al máximo a un conjunto sanvicentero con unos números excelentes en un grupo de esta categoría que él conoce a la perfección y que considera de los más fuertes. Además, ha recordado lo que tuvieron que sufrir para dejar fuera de combate a Pozoblanco y Ceuta B para visibilizar lo complicada que va a resultar esta eliminatoria, la definitiva.

Este tipo de encuentros, aunque hay que jugarlos con cabeza, se suelen disputar con corazón, con el alma y con fe, nadie gana fácil, hay que superar todos los planteamientos que muestran los adversarios para derrotarles y eso es lo que quiere el preparador xerecista. Su equipo, de todos modos, ha demostrado durante todo el curso que nunca se rinde y que ese espíritu de lucha y ese creer en sí mismo es lo que está a punto de llevarle a la cima.

El partido de este domingo es de esos que, pase lo que pase, los aficionados nunca olvidarán y para ello han preparado todo tipo de iniciativas. Pretenden que sus jugadores se sientan más arropados y seguros que nunca en un escenario inexpugnable durante toda la temporada 23/24, ya que no han perdido ni un solo encuentro y si cierran así el ejercicio, tendrán pie y medio en Segunda RFEF. Es la gran baza azulina contra un Jove que juega en césped artificial y en un campo de reducidas dimensiones. Chapín se le puede hacer demasiado grande con el paso de los minutos. lograr un resultado holgado es el objetivo, no hay más.

Convocatoria

Para este encuentro, el técnico azulino ha citado a todos los jugadores de la primera plantilla, incluso a Álvaro Martínez, que ha empezado a correr, pero que aún no está en condiciones de calzarse las botas y a los canteranos Ricky, Galafate, Juan Chaves, Jaime Fernández y Domi. Quiere hacer piña y antes del choque tendrá que descartar a seis futbolistas.

En cuanto al once, David Sánchez no suele realizar muchos cambios. Lo que funciona no se toca. Y la novedad más importante puede estar en la medular, a la que es probable que regrese Alberto Durán si ha dejado atrás definitivamente la lesión en el psoas que le impidió participar en el partido del pasado sábado frente al Ceuta B. Si no está a tope, Javi Díez repetiría junto a Rafa Parejo en la sala de máquina. En ataque, Teté tiene muchas posibilidades de conservar su puesto, aunque Pablo González aprieta.

El rival

Tras haber eliminado en las dos rondas autonómicas a Utiel y Atzeneta, los de José Manuel Más acuden a Chapín motivados y con el único objetivo de llevarse un buen resultado de cara a la vuelta en la Ciudad Deportiva de Sant Vicent Del Raspeig, escenario que decidirá qué equipo da el salto de categoría.

La alineación de los alicantinos es una incógnita, pero el preparador ilicitano tampoco suele realizar grandes cambios, aunque al jugar en césped natura podría introducir algunos más. Si se decanta por sus jugadores habituales de inicio estarían sobre el verde Carles Fluixá; José Carlos o Pablo Morgado, Edu Latorre, Vicent Fluixá, Axo o Sami; José García, Álex Pérez; Javi Salero, Borja Íñiguez, Iker o Lara y Ferrán o Ekedi.

El árbitro

El choque será dirigido por el colegiado pacense de 33 años Pablo González Umbert, asistido por Iván Gago y Alejandro Alcántara Bejarano. El cuarto árbitro es Jorge Arias Silva y el informador, Juan José Marmolejo Martínez.

González Umbert ha pitado este curso en en el grupo extremeño de Tercera RFEF, pero hace dos campañas dirigió encuentros en Segunda RFEF y ya conoce Chapín. Dirigió a los azulinos en la jornada 11ª ante el Cartagena B y los azulinos perdieron aquel día por 0-2 ya con Francis en el banquillo, con dos dianas en la primera media hora de juego.