El Xerez DFC hace terapia de grupo para acabar con la racha de tres empates

El Xerez DFC tuvo ayer una sesión de entrenamientos diferente. Pepe Masegosa, técnico azulino, mantuvo con sus futbolistas en el vestuario una larga charla motivacional, dedicada a subirles la autoestima y la confianza para afrontar con las máximas garantías el tramo final del año y el futuro inmediato.

En el encuentro en la caseta, que duró casi dos horas, los jugadores analizaron aspectos deportivos y personales en base a unos textos que el entrenador les había enviado previamente. Todos expusieron su punto de vista sobre la situación y tienen claro que van a romper este mismo fin de semana la racha de tres empates consecutivos, cosechados ante Salerm Puente Genil, Betis Deportivo y Conil.

El entrenador xerecista desveló que "la charla ha sido un poco extensa, ha ido encaminada a explicarles cómo debemos afrontar un poco los partidos a estas alturas y también a cómo debemos afrontar el proyecto que nos traemos entre manos. Todos estamos muy motivados, queremos hacer un buen año, queremos que este año deportivo en nuestras vidas vaya más allá de conseguir un objetivo o un resultado, va más allá de que quedemos cuartos, quintos o primeros".

El máximo responsable técnico del cuadro azulino cree que la actual "tiene que ser una temporada que, con el paso de los años, recordemos de forma especial, que sea fructífera, en la que hayamos creado relaciones personales dentro del grupo. Esa es la base para conseguir objetivos grandes".

Igualmente, desveló: "Les he mandado varios documentos, los han leído y luego los hemos debatido en el vestuario. Algunos de esos artículos estaban relacionados con la motivación, también les he preguntado qué van a hacer después de jugar, les he dado información sobre la vida de algunos jóvenes jugadores después de despuntar... Hemos tratado un poco todos los temas que pueden interesar al vestuario, ya que no le puede interesar lo mismo a Juan Flere, que tiene sólo veinte años, que a Jorge Herrero o Álex Colorado, que son veteranos. Hemos tratado de satisfacer las necesidades de todos".