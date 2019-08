El Xerez DFC pretende cerrar en horas el fichaje de un nuevo portero

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, ha valorado la salida de la entidad tanto de Álvaro Iso como de Henrik Lindhard, espera contratar a un nuevo portero en las próximas horas y no da la plantilla por cerrada, ya que aún le queda una ficha libre.

Sobre la salida de Iso, apunta: "Firmamos un portero sub-23 con dos años de experiencia en Segunda B pero no iba a cubrir el rol que esperábamos deportivamente y de ahí su salida. El trato del club ha sido excelente, como director deportivo le transmitía tranquilidad y le decía que no le íbamos a echar, que era uno más pero que esto es fútbol y el entrenador es el que alinea y convoca y si no tenía depositada su confianza en él tendría que esperar. Él, viendo la situación, ha decidido marcharse pero no le hemos obligado".

Además, subraya que "yo, como portero, le entiendo. Es joven, llegaba con unas expectativas que no iba a cumplir y se ha despedido. Las puertas las tiene abiertas, nunca se sabe si los caminos se pueden volver a cruzar porque es joven y nuestro club también. Sólo tengo para él palabras de elogio. Se marcha libre, aunque también teníamos la posibilidad de cederle".

El caso de Lindhard es distinto. "Es un gran portero. Llegó el día 12, jugó en Conil sin problemas pero a partir de ahí dejó de entrenar porque tenía molestias. A raíz de ahí, le realizamos un reconocimiento médico y no llegaba en las mejores condiciones clínicamente hablando. Al no pasar el reconocimiento médico, teníamos que cumplir. Si no está en las condiciones físicas idóneas no puede aportar ni estar aquí".

Por último, se refirió a la llegada de un nuevo portero. "Es cuestión de horas, estamos negociando y la plantilla no está cerrada, ya que tenemos fichas libres. Además, pueden llegar jugadores una vez iniciada la Liga y también están los canteranos, han hecho una pretemporada espléndida, chapó por todos".