El Xerez DFC reacciona en la recta final de la primera vuelta

La primera vuelta de este nuevo formato de Liga ha sido para el Xerez DFC de lo más irregular y ha estado marcada por luces y sombras, aunque Pérez Herrera ha sido capaz de reconducir la nave y cerrar este ciclo de sólo nueve encuentros en tercera posición con 14 puntos y con las opciones intactas de pelear por el ascenso en la segunda fase de la competición en el grupo de los seis mejores.

La pretemporada estuvo marcada por las buenas sensaciones. Los azulinos pasaron ronda en la Copa RFAF al superar al Salerm Puente Genil (2-2 en el Polinario y 2-1 en La Juventud) y se quedaron a las puertas de la final en un encuentro que empataron a cero ante el Utrera y que perdieron en la tanda de penaltis.

El equipo llegó a la Liga con confianza pero sus primeros resultados no fueron tan ilusionantes como se esperaban. Se estrenó con triunfo pero perdió en Lebrija en su primera salida. El once comenzaba a tomar forma, pero la falta de gol empezó a lastrarles. Aún teniendo en sus filas a futbolistas importantes en ataque no acababan de encontrar su sitio.

Revés en el derbi

Dos derrotas seguidas en Chapín -el partido ante el Conil fue aplazado por Covid y se disputó más tarde- hicieron saltar todas las alarmas. El Deportivo se llevó el primer derbi en el Municipal y luego el Antoniano también hurgó en la herida, sumando tres puntos al final de una cita en la que a los de Pérez Herrera no les salió nada.

Con la situación al límite y los ánimos bastante caldeados entre los aficionados, el equipo tiró de casta y sacrificio y logró voltear la situación. Lo técnicos defendían que todo era una cuestión psicológica y así ha sido.

Cambio de dinámica

El Xerez DFC ha cerrado el año lanzado, con siete puntos sobre nueve, gracias a un empate en Conil y dos victorias, una en el San Rafael (1-2) ante Los Barrios y otra en casa (3-0) contra un Cabecense al alza desde la llegada de Rogelio Sánchez.

Pérez Herrera siempre se ha caracterizado por ser un técnico al que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por la cantera y así lo ha demostrado en estos nueve partidos, con noticias muy agradables para los azulinos.

El jerezano ha utilizado a todos los jugadores del primer equipo a excepción de Padilla, lesionado, y ha dado confianza al juvenil Beni y a Curro Rivelott, del filial. El lateral izquierdo jerezano se ha convertido en la gran revelación del último mes de Liga. Ha sentado a Fran Ávila, encadena cuatro partidos seguidos saliendo de inicio y rindiendo a un nivel bastante alto.

Por su parte, el guardameta José Manuel Camacho es el único que ha disputado todos los partidos y jugado todos los minutos. Máyor, con cinco dianas, es el pichichi y Goma, otro de los destacados, lleva tres.