Bello: "Los jugadores tienen que salir al campo a dejarse la vida"

El director deportivo del Xerez DFC, Antonio Bello, está convencido de que el equipo azulino va a darle la vuelta a la eliminatoria en San Vicente del Raspeig y que celebrará el ascenso a Segunda RFEF. Bello, que accedió al cargo tras la entrada de la directiva de Sebastián Alonso de Medina, apela al "coraje, el corazón" e incluso un punto de "rabia" para superar el 0-1 de la ida en Chapín -la primera derrota de los jerezanos en casa esta temporada-, pero advierte de que el equipo da la talla "cuando competimos al ciento diez por ciento".

Bello ve al equipo "motivado" e "ilusionado" con darle la vuelta a la eliminatoria. "Los veo con la alegría que siempre han tenido, la convicción de que se va a sacar adelante, las ganas de que llegue el sábado y, como ha dicho el míster, han pasado dificultades este año, han superado partidos muy difíciles y tanto ellos, como el cuerpo técnico y yo estamos convencidos de que tenemos capacidad para volver a hacerlo, pero como ha dicho David tenemos que competir".

"Allí tenemos que ser el Xerez, el que tuvo los cojones de levantar la situación que había en octubre"

Reconoce que la derrota en casa frente al Jove Español "fue un palo porque teníamos unas expectativas que al final no se cumplieron, pero hay que ser autocríticos y saben que no compitieron como saben hacerlo. Somos personas, todos tenemos días malos pero somos el Xerez y nosotros tenemos que ir a ganar a cualquier campo y el sábado hay que dejarse la vida. El fútbol muchas veces es ingrato y no premia al que se lo merece, pero que por lo menos que la imagen sea distinta, no digo que fuese falta de actitud, sí de competir, no sé si por relajación o por la racha que llevábamos en Chapín confiados en que no íbamos a perder...al final estos palos te hacen volver a la realidad, te ponen los pies en el suelo y te hacen ver que como no compitas al ciento diez por cien te gana cualquiera".

El nombre del Jove Español no desagradó a la afición cuando se conoció el nombre del rival con el que se iba a jugar el ascenso, pero el 0-1 de Chapín fue un jarro de agua fría. Bello apunta que "en nuestro mismo grupo te gana cualquiera si vas relajado , imagínate en un play-off. Comenté que dentro del bombo había equipos que no quería y que ellos no eran de los teóricos 'cocos' por nombre, como Salamanca, o los filiales, que como tengan su día te arruinan una eliminatoria. Pero siendo segundos en su grupo, los goles que tienen en contra, siendo el segundo mejor visitante, vimos que es un equipo muy físico, defensivamente muy bien trabajado, con muchas ayudas defensivas y si encima se ponen por delante, les salió el partido perfecto".

Y eso precisamente es lo que tienq que hacer el Xerez DFC, ponerse por delante para igualar la final. "Tenemos que ser el Xerez allí, no el del domingo, sino el que ha tenido los cojones de levantar la situación que había en octubre antes de nuestra llegada; han tenido mucha fuerza, coraje y corazón para levantar esa situación y si somos ese Xerez, incluso encajando un gol, podemos ganar perfectamente. En Ceuta nos pusimos 0-2 y encajamos gol y no se descompuso el equipo cuando nos apretaron. Hemos dado la talla cuando competimos 110%", dice.

"El otro día nos faltó ritmo, tener esa personalidad de querer el balón, de pedirlo, de "dámela que me la voy a jugar"

El campo del Jove Español es de césped artificial y de dimensiones más reducidas que Chapín, lo que facilita el juego del que tiene que defender un resultado. "Hemos visto y juegan muy parecido a lo que vimos aquí aunque su campo les ayuda a practicar ese juego". Señala el director deportivo. "Pero me preocupa el Xerez y no porque seamos mejores o peores, no es prepotencia, sé que tenemos muchas posibilidades de levantar la eliminatoria, también te digo que si estamos como el otro día va a ser muchísimo más complicado porque ellos están muy trabajados, juegan de memoria y desde el primero hasta el último saben lo que tienen que hacer. El otro día nos faltó ritmo, tener esa personalidad de querer el balón, de pedirlo, de "dámela que me la voy a jugar" y a partir de ahí ir a por ellos a pecho descubierto".

El Xerez DFC buscará le heroica y con sólo 180 de sus aficionados en tierras alicantinas, el número de entradas que facilitó el equipo valenciano, aunque Bello cree que "no sé de qué manera pero habrá más de 180 personas de Jerez y creo que nos va a ayudar eso, que los jugadores vean que el Jove no nos ha dado facilidades en ese aspecto para estar acompañados, que haya familiares o amigos que se tengan que quedar fuera después de hacer siete horas de carretera, ese puntito de rabia lo vamos a tener".