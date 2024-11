David Sánchez: "Gran victoria, pero que nadie piense que en marzo vamos a estar de playeo"

Pregunta.David, victoria importantísima para el equipo. ¿Qué sensaciones se lleva?

Respuesta.Llevábamos unos partidos que el equipo obviamente tenía una marchita más y creo que que no hemos estado muy lejos de partidos anteriores que hemos empatado. Hemos tenido muchas ocasiones y el San Fernando ha tenido pocas y las que ha tenido eran fuera de juego, excepto la última, que ha sido muy clara para ellos. Nosotros también las hemos tenido, creo que nos teníamos que haber ido al descanso con un resultado favorable. Hemos tenido las ocasiones más claras y no es fácil tener aquí cuatro o cinco ocasiones. Hemos visto al San Fernando y a pesar de la situación deportiva que está, no es fácil crearle tanto. Hay jugadores que están creciendo individualmente y ese crecimiento individual nos está haciendo mejor equipo. Está la gente cogiendo su nivel. No sé por qué, pero nos cuesta siempre encontrar el nivel de muchos jugadores. Contento por ellos, por la afición, por el club. Todos sufrimos mucho, el cuerpo técnico, mi gente. Era una victoria muy importante para nosotros. Esta mañana después de los resultados... Contentos porque lo hemos hecho todos. Yo sé que el fútbol es ganar, pero en el área rival creo que no hemos acertado porque hemos tenido bastantes ocasiones, 5 o 6 ocasiones, recuerdo, para habernos adelantado antes y ellos han tenido muy poquitas, las dos últimas que han tenido claras. Gracias a Dios ha cambiado ahora un poquito el asunto también.

R.Nos llevamos tres puntos muy importantes para nosotros, importantísimos. Siempre estamos con el sufrimiento y el domingo tenemos otro partido complicado y no es fácil porque es una categoría muy igualada. El San Fernando venía con entrenador nuevo, sabíamos que iban a empezar fuertes. Y el equipo ha estado muy bien, muy bien en la presión, hemos hecho muchas cosas muy buenas. Muy contentos porque ellos sufren, sufrimos todos, mi cuerpo técnico, los empleados del club, la afición, presidente, directiva, todo el mundo sufre. Y me alegro mucho porque creo que nos lo merecíamos antes, merecíamos más puntos de lo que llevamos. Pero esto es fútbol y la única virtud que tengo es que que soy muy cabezón y siempre tiro hacia adelante, siempre tiro adelante y nunca tiro la toalla.

P.¿Puede ser la primera parte más completa del equipo?

R.La semana pasada también. Hoy, lo que cambia es que hemos ganado y se ven las cosas muy positivas, el fútbol es así. La semana pasada hicimos muy buena primera parte también. El equipo está mejorando y estamos cogiéndole el ritmo a la categoría. Hay jugadores que no han jugado en esta categoría. Nosotros estamos trabajando con ellos, tenemos una plantilla espectacular, pero el que se crea que vamos a estar nosotros en el mes de enero, en el mes de febrero, marzo de playeo... no nos vayamos a equivocar. Vamos a llegar al final peleando con ese grupo de la parte media-baja. Y a partir de ahí empezar a crecer y dar una alegría como la de hoy.

P.¿Cuánta influencia ha tenido en el juego del Xerez DFC la gran masa de aficionados que se ha desplazado hasta aquí?

R.¿Qué vamos a decir de la afición? Más de 1.200 o 1.500 personas como vienen. En el autobús me han pasado vídeos... Es el alma del club, esto es un club especial, de su afición y de sus socios y nos debemos a ellos. A veces me enfado con ellos porque es normal, son muy exigentes y desde fuera siempre quieren ganar, pero para mí es la mejor afición. Yo me siento muy, muy, muy feliz, muy contento con la afición que tenemos y la verdad es que da gusto. Y hay que seguir, este es el camino. Estamos todo el mundo remando al mismo lado.

P.David, comentaste el otro día que te estaba costando encontrar el once y has repetido. ¿Lo has encontrado ya?

R.He repetido porque creo que los chicos de la semana pasada se merecen repetir. El otro día escuché que si las rotaciones y yo no estoy rotando. Yo es que no estoy encontrando el equipo. Yo no soy partidario de rotar cinco o seis a la semana. ¿Lo he encontrado? Vamos a verlo, cada partido es diferente. Hoy jugamos con dos puntas, ha marcado el Demonio y ahí tienen que estar ellos peleando y cada semana veremos. Yo no he rotado, yo no he hecho rotaciones. Ganamos en casa y repetimos en Antoniano, si no me equivoco. Y hoy igual, hemos repetido y creo que se lo merecían porque hicieron un muy buen partido el otro día, sabiendo que era un contexto diferente, hemos sido valientes

P.¿Qué le ha pasado a Abraham? Le he visto bastante enfadado al final de la primera parte.

R.Es una jugada que no hace falta y encima se lleva la patada a él, tiene una herida en el mentón, creo que le han puesto 5 o 6 puntos. Iba a salir en el descanso y se ha mareado un poco.

P.El otro día hablaba de que llevaba tres largueros en los últimos minutos. Hoy otro poste, pero parece que la suerte ha cambiado. Matías y Hugo han salvado el empate en la última jugada.

R.Ha cambiado un poquito, ojalá, ojalá sigamos así porque en el fútbol también hace falta esa fortuna. Quiero dedicarle la victoria a Pepe Tejero. Me han contado ahora que ha fallecido la madre, es una persona importante para el club, al que se le tiene mucho cariño, siempre está alrededor y para ayudarnos. Lo sentimos mucho, le mandamos un beso y un abrazo grande.