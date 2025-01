David Sánchez: "Es un momento muy duro, pero tenemos cero dudas"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha reconocido que la semana ha sido "muy dura" después de que el equipo cayera a puestos de descenso tras la derrota ante el Cádiz Mirandilla, un rival directo en la pelea por la permanencia como lo es el adversario de este domingo en Los Arcos, un Orihuela que como el XDFC suma seis jornadas sin conocer la victoria. El entrenador sevillano ha vuelto a incidir que "de esta situación se sale todos unidos", no cree que exista ansiedad cara a gol pese a que el equipo falla ocasiones clarísimas -un tanto en seis jornadas- y ha hablado de la marcha de Hugo Carrillo y la llegada de Ingoma Mwanza.

Pregunta.¿Cómo ha sido la semana de trabajo tras caer a puestos de descenso después de la derrota contra el Cádiz Mirandilla?

Respuesta.Una semana muy dura, cuando te metes en esta situación no es fácil, pero la única forma que sabemos de salir de esta situación es trabajando, siendo optimistas, insistiendo y en esas estamos. La preocupación no es sólo del exterior, también del interior, no por no creer porque nosotros creemos y tenemos cero dudas, pero llevamos una serie de resultados que nos están perjudicando tanto en la clasificación como en confianza. Insistiendo seguro que la victoria va a llegar pronto.

P.¿Ha tenido que hacer más de psicólogo que de entrenador esta semana?

R.Llevamos así varias semanas trabajando el tema de la psicología. El tema de Hugo fue duro para el vestuario pero creíamos que era un punto de inflexión, de impulso de que seguimos estamos los que estamos y vi un partido... Digo lo que veo, guste más o guste menos, y creo que no fue merecido el resultado, pero llevamos así varias semanas y tenemos que seguir insistiendo y dándole vuelta a todo y ver en qué estamos fallando y esa pizca de suerte que a veces viene bien a ver si cambia un poco a favor.

"Necesitamos una victoria como el comer para darnos una alegría y coger confianza"

P.Un gol en seis partidos, se crean ocasiones clarísimas que se fallan... ¿Hay ansiedad?

R.No creo que sea cuestión de ansiedad, sinceramente. Quizá los últimos minutos sí porque quieres llegar rápido al área, pero bajo mi opinión el equipo hizo cosas antes, tuvimos dominio del balón, frecuencia de pases... No es de ahora, desde que empezamos no hemos tenido esa eficacia con el gol, me acuerdo en la segunda jornada contra el Torremolinos... fueron ocho o diez ocasiones y empatamos a uno aquí en casa. Hemos jugado muchos partidos con dos delanteros, tenemos gente con buen pie, con gol, pero no están llegando. Quizá sea más falta de confianza en el área rival más que ansiedad. Por mucho que hagas las cosas muy bien, las áreas son diferenciales en los resultados, lo difícil en el fútbol es crear ocasiones y no estamos teniendo eficacia. Estamos en esa dinámica, tenemos cero dudas pese a que el momento es duro. Nadie quería estar en esta situación, tenemos que conseguir una victoria rápido para coger confianza porque la clasificación está muy igualada y nos daría un poquito de aire. Van a ser tres meses muy duros.

P.El Orihuela está un punto por encima marcando el play-out. Pese a lo que queda aún, ¿es un aprtido vital?

R.Importante son todos, estamos todos muy pegados y sobre todo necesitamos una victoria y con buenas sensaciones, que el equipo coja confianza, que se lo crea un poco. Siempre les decimos que somos el mejor equipo del grupo, que somos un equipazo, que tenemos un vestuario de puta madre y que el trabajo traerán los resultados, hay que darles confianza, pero somos humanos y cuando haces cosas buenas y los resultados no llegan te puede entrar un poco de ansiedad o estrés, nervios, hasta tristeza... pero hay que seguir, el fútbol, como la vida, es duro y no siempre salen las cosas como uno quiere. Hemos hecho cosas para no estar ahí, pero la competición nos ha puesto en descenso y tenemos que salir ahí.

P.El rival está hecho para pelear por la zona alta y sin embargo se ha metido en el fango. ¿Qué partido visualiza?

R.Seguramente será muy igualado, los dos estamos en mala dinámica, ellos parecía que iban a arrancar y están otra vez en mala dinámica, hay mucha igualdad en el grupo, pequeños detalles te sacan o te meten en la pelea y va a ser igualado. Estamos bien físicamente y tendremos que estar bien mentalmente, seguramente será un partido largo y es una batalla o una guerra, llámalo como quieras. Vamos con toda la ilusión del mundo, necesitamos una victoria como el comer para darnos una alegría y coger confianza. A los jugadores hay que darles ese plus de confianza.

"Lo de Hugo ha sido un palo duro, ha dado un rendimiento brutal y me alegro por él, pero nos perjudica deportivamente porque es imposible encontrar un Hugo en el mercado"

P.Tiene a Abraham, el máximo goleador del equipo, sancionado y esta semana ha llegado Ingoma, que ha anotado 14 goles con el Azuaga. ¿Puede ser titular o debe entrar aún en dinámica?

R.Entrenó el jueves y veremos, posiblemente vaya ir convocado. Está siendo un mercado de invierno muy duro, está siendo muy difícil porque cosas que teníamos hechas se nos han caído, otras que se han complicado. Llevábamos detrás de él más de un mes, estaba el problema de extranjería, muchos equipos interesados y al final ha salido bien. Esperemos que esa fortuna que ha tenido en el Azuaga la tenga también aquí y nos ayude, es un jugador que tiene condiciones y esperemos sacarle rendimiento.

P.No se quiso pronunciar sobre Hugo Carrillo tras el partido contra el filial del Cádiz porque aún no era oficial su traspaso al Zaragoza, que se confirmaba días después.

R.Lo de Hugo ha sido un palo duro. Es verdad que es la venta más cara del club, no sé si en Segunda RFEF habrá muchas ventas, eso puede ser el lado positivo, pero Hugo para mí era un chico especial, cuando llegué me acuerdo que iba al Cádiz, hubo un problema de contrato y en los partidos de pretemporada hubo tirantez con la afición. Nos ha ayudado mucho, lo miraba a los ojos y nos entendíamos, teníamos una complicidad enorme, ha dado un rendimiento brutal y se ha echado la responsabilidad, uno de los capitanes. Me alegro por él, lógicamente nos perjudica deportivamente porque es muy difícil o imposible encontrar un Hugo en el mercado, sobre todo en el de invierno, más siendo sub-23. Si encontramos cosas que mejoren, hasta el último día y la traeremos, pero rellenar por rellenar no sería bueno para nosotros. Está siendo un mercado muy difícil. A seguir los que nos quedemos y queremos seguir aquí a partir del lunes, somos los responsables de sacar esto adelante, tenemos un reto grandísimo con una afición que está detrás de nosotros apoyando. Sé que no están contentos, pero de esto se sale todos juntos, si cada uno coge un camino será muy difícil.