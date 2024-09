Jacobo, cara y cruz del Xerez DFC en el derbi ante el Cádiz Mirandilla

Jacobo Cornejo, extremo del Xerez DFC, fue protagonista por partida doble en el derbi que su equipo ganó al Cádiz Mirandilla en El Rosal por 0-2. Provocó el penalti que permitía abrir el marcador a Rafa Parejo tras transformar la pena máxima (80') y en los minutos finales (8') fue expulsado con roja directa por un pisotón. Su equipo, con la victoria, se mantiene invicto y suma ya cinco puntos, ya que los dos primeros compromisos ligueros los empató ante Estepona y Juventud Torremolinos.

El jerezano, que ha regresado esta campaña al plantel azulino tras dos campañas en el San Roque de Lepe, terminó el derbi feliz con el triunfo, pero no tanto con el juego que desplegaron sobre el verde. "Creo que en líneas generales no ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho, pero sí que supimos competir. El encuentro se nos puso complicado fuera de casa y contra un filial que tiene calidad, con jugadores rápidos y verticales, pero supimos jugar nuestras cartas con uno menos. Sabíamos que aunque estábamos en inferioridad nos iba a llegar el momento y una buena oportunidad y así fue. La aprovechamos y fue una pena que nos expulsaran tanto a Beto como a mí".

Bajo el punto de vista del atacante xerecista, en los dos anteriores compromisos que disputó su equipo "nos merecíamos algo más, teníamos muchas ganas de encontrar la primera victoria y ha llegado no en nuestro mejor partido, como he comentado. Esto es fútbol y competimos muy bien, pero nos llevamos los tres puntos en el peor partido. Las sensaciones no fueron tan buenas como en los otros dos encuentros".

Jacobo había sido titular en los dos primeros compromisos ligueros, pero en El Rosal le tocó salir desde el banquillo. La suplencia la encaja con naturalidad y considera que "tenemos una plantilla bastante completa y tenemos que estar todos preparados para cuando nos toque, el míster siempre lo repite. Han jugado Pepe y Teté en las bandas, con perfiles diferentes a los que habíamos jugado anteriormente, Ilias y yo. El míster ha creído conveniente apostar por ellos y al final también ha salido Beny desde el banquillo y ha puesto los dos centros de los goles, el del penalti que me hacen y la falta, que fue magnífica".

La acción del penalti fue muy protestada por los amarillos, que consideran que el agarrón de Pereira a Jacobo no fue suficiente como para ser considerado pena máxima. El xerecista tanto esa jugada como la de su expulsión las tiene claras. "Como extremo, tenía que llegar al segundo palo, vi que el balón se quedaba un poco atrás y el lateral que me marcaba se pasa de frenada y me agarra. Creo que es penalti claro, aunque en estas categorías es complicado pitarlos. Y en la expulsión, intento hacer una falta con una zancadilla, pero le piso el pie de apoyo atrás y ya sabemos que eso es roja si el árbitro lo ve. Ha visto la acción y me ha expulsado".