Jon Erice: "El Xerez DFC es el equipo más difícil de batir del grupo y es un dato objetivo, no ha perdido"

Jerez/El Recreativo Granada llega al encuentro de este sábado (16:00) en la Ciudad Deportiva ante el Xerez DFC con la moral reforzada después de su victoria en el Vicente Sanz contra el Don Benito (0-1) la pasada jornada, pero también vuelve a su campo para intentar recuperar sensaciones y olvidar el revés ante la Deportiva Minera (0-2), que el domingo se convirtió en el nuevo líder del Grupo IV. Y es que el filial se está mostrando más fuerte fuera de casa que como anfitrión.

Jon Erice, técnico de los rojiblancos, cree que sus jugadores, poco a poco, se van adaptando a la categoría y ha destacado que "la semana ha sido muy buena, estamos contentos y positivos. Lo más importante es que aprendamos y que los chicos ganen confianza y mejoren su rendimiento. Estamos en un momento importante para ellos en la evolución de su carrera de cara al futuro y después de la victoria que logramos en Don Benito, necesitamos que el equipo continúe con esa intensidad, con ese ritmo de trabajo, esa calidad en el día a día... Desde que ganamos en San Fernando hace tres jornadas, he notado mucha mejoría a todos los niveles y los futbolistas están con más intensidad, con mayor predisposición y con ganas de que llegue el sábado para volver a hacer otro buen partido".

Su equipo recibe al Xerez DFC y le ha dedicado palabras de elogio. "Habrá que hacer muchas cosas bien porque hay un aspecto que es innegable, es uno de los siete equipos de las cuatro primeras categorías que no ha perdido, están Real y Atlético de Madrid, están los dos Logroñés, la SDL y UDL en Segunda RFEF, la Cultural Leonesa en Primera RFEF, el Numancia y el Xerez DFC. Y eso quiere decir que a día de hoy es el equipo más difícil de batir del grupo, es un dato innegable y que no se puede opinar, es un dato objetivo. Cuenta con jugadores muy dinámicos arriba, me gustan mucho sus dos extremos, sus dos laterales son muy ofensivos, sus centrales son fuertes y en el centro del campo tienen fútbol. Es un equipo difícil, que no se da por vencido y que cuando empieza perdiendo siempre es capaz de remontar o de igualar y eso le permite estar invicto. Vamos a tener que hacer muchas cosas bien, incluso más que otros días por el mero hecho de que nadie les ha podido ganar".