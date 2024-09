Juanma Cruz, técnico del Cádiz Mirandilla: "El Xerez DFC es un rival duro, con jugadores desequilibrantes"

El Cádiz Mirandilla, rival este domingo del Xerez DFC en la tercera jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación, no conoce aún la victoria tras las dos primeras fechas. Perdió en El Rosal contra el Deportiva Minera por cero a dos y la pasada semana empataba a tres en casa del Don Benito después desperdiciando un 1-3 a favor a falta de menos de veinte minutos para el final. Juanma Cruz, técnico del filial cadista, reconocía tras el choque en tierras extremañas que su equipo no supo jugar el último tramo: "Los últimos 25 minutos fueron muy malos, porque nosotros somos un equipo que además cuando tenemos el marcador a nuestro favor, somos un equipo que sabemos tener el balón", dijo.

Centrados en el partido frente al Xerez DFC, donde no habrá aficionados xerecistas por decisión del club amarillo de no facilitar entradas a la afición visitante, Cruz asegura que "hemos estado toda la semana trabajando en los aspectos que creemos que tenemos que mejorar. En los dos partidos que hemos pasado tuvimos momentos buenos, pero aún no hemos conseguido hacer un partido completo y esperemos que esta semana podamos hacerlo, que tengamos un buen inicio y seamos capaces de mantenerlo los 90 minutos".

Con respecto al Xerez DFC, comenta que "es un rival duro. Ha empatado los dos partidos que ha jugado, que ha tenido para incluso ganar el último, que al final lo salvó en el último minuto, pero si ves el partido ves que fue un equipo que dominó el partido y tuvo muchas ocasiones de poder adelantarse y no lo hizo, como te digo esta categoría es muy complicada. Al final se puso con el marcador en contra y no pudo ganar el partido, pero es un equipo que en los dos partidos que ha hecho ha dado un buen nivel, con jugadores desequilibrantes, muy bien trabajado".

Y también se refirió a lo especial del encuentro por la rivalidad entre xerecistas y cadistas: "Nosotros queremos ganar el partido como todos que estamos jugando, pero es verdad que un partido bonito para jugar, especial para los chavales y lo que tenemos que hacer es empezar a competir e intentar hacer los partidos más completos, que no estamos haciendo partidos redondos y poco a poco asentarnos en la categoría y estar en esa disposición, haciendo buenos partidos, pero no los estamos sacando. Esperemos que nos dé para ganar".