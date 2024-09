David Sánchez: "El fútbol es para los aficionados, es una pena que los nuestros no puedan entrar"

El Xerez DFC se mide este domingo al Cádiz Mirandilla en El Rosal, filial amarillo y entidad a la que perteneció David Sánchez, entrenador azulino, una temporada que acabó con el ascenso cadista a Segunda División A en la temporada 15/16. El preparador xerecista ha reconocido que guarda buenos recuerdos de su paso por la entidad amarilla, señala que sería "muy importante para la confianza" conseguir el primer triunfo de la temporada tras los empates contra Estepona y Juventud Torremolinos y se muestra apenado por la ausencia de seguidores jerezanos en la Ciudad Deportiva porque "el fútbol es de los aficionados".

Pregunta.A por la primera victoria y en un derbi.

Respuesta.Sería muy importante y haríamos los dos puntos anteriores buenos. Creemos que hemos merecido mucho más, pero esto es fútbol y sería importante (lograr) la primera victoria.

P.¿Alguna inquietud, el equipo está respondiendo a lo que pide?

R.Ninguna. Nos gustaría haber ganado alguno de los dos partidos, con 4 puntos estaríamos todos muy felicez, pero esto es fútbol y el otro día me fui contento, con la sensación de que con un poquito más hubiéramos ganado. Cuando he visto el partido durante la semana más contento me puse porque al final los jugadores hicieron lo que trabajamos y pedimos. Hemos mejorado cosas, hay otroas que hay que hacer mejor, por supuesto. El fútbol son resultados, pero cuando la idea del míster se plasma en el césped, uno se va contento. No es fácil ver en esta categoría la diferencia para mi gusto de un equipo a otro, no nos tiraron a puerta porque el gol le da a Hugo y no sé si iba a puerta y nosotros tuvimos muchas ocasiones pero no tuvimos esa pizca de suerte. Hemos visto esta semana la estadística en una plataforma de los clubes y somos de los equipos que más posesión tiene, que más crea, que más tira, estamos el segundo o el tercero en muchos datos y ese es el camino.

P.¿A su juicio qué le falta al equipo? ¿Finalizar?

R.Puede ser, tuvimos ocasiones para hacer el segundo, son rachas, días, momentos. Se puede trabajar, a los jugadores les encanta hacer trabajo de finalización. También es algo personal, hay jugadores que tienen más hambre de gol, otros menos, más o menos calidad, pero la intención la demostramos en el campo e hicimos todo lo posible para ganar el partido. Está claro que necesitamos ganar porque nos daría mucha confianza.

P.¿Qué le parece que se juegue sin aficionados azulinos en la grada? ¿Y quién cree que es el responsable, el Cádiz que en verano advierte de que en su campo no podrá acudir ninguna afición visitante o quien permite que esto se haga, en este caso la Federación?

R.A todos nos gusta jugar con ambiente, te sientes futbolista. El año pasado en Tercera, la quinta categoría, jugábamos en casa y te creías que eras jugador o entrenador profesional y en Segunda RFEF también. No sabía que eso se hacía en El Rosal y no sé a quién le toca eso pero está claro que nosotros cuando vamos fuera de casa los rivales nos dicen que da gusto jugar con ese ambiente. El fútbol es para los aficionados y es una pena que los nuestros no puedan entrar. Hay que adaptarse, no es nuestro campo y no sé quién tiene que arreglar esa situación.

P.Se enfrenta al filial del que fue su equipo. ¿Es especial?

R.Contra el filial no es un partido muy especial. Fui a verlos contra el Minera, juega donde entrenábamos nosotros y pude saludar a los pocos que quedan allí. Pasé un año muy bonito en Cádiz, logramos el ascenso y fue un año duro porque la cosa empezó mal, recuerdo que nos pintaron y nos rayaron los coches y al final son situaciones que se quedan en la memoria y le dimos la vuelta logrando ascender entrando de cuartos en la última o penúltima jornada y con sensaciones grises. Me quedo con el cariño de la gente, fue un año formidable y me sentí importante en lo deportivo. Para mí fue un año extraordinario en mi vida futbolística.

P.Es el primer filial al que os enfrentais, ¿quizá el más 'filial' de todos los que juegan en el Grupo 4?

R.Sí, lo dije a los jugadores. Últimamente los filiales están metiendo a gente senior, algunos para buscar la permanencia o ascender, buscan otras cosas, y creo que el Cádiz tiene un filial más de perfil joven, jugadores con mucho talento que en poco tiempo los veremos en fútbol profesional, pero ahora se tienen que adaptar a la categoría. Intentan jugar bien al fútbol, pero muchas veces en esta categoría con eso no vale. Imagino que necesitarán su tiempo para compenetrarse y seguro que irán a más. Va a ser un partido difícil porque como tengan el día será complicado contrarrestarles.

P.¿Hay que tocar alguna tecla tras los dos empates?

R.Posiblemente haya algún cambio. He escuchado por ahí que el primer partido era un premio. Aquí los premios se acabaron después de la celebración. El mayor premio de muchos es seguir en esta plantilla y en el club, empezando por mí, y en Estepona puse el equipo que creía mejor para ganar sin mirar al año anterior. También es lógico, los que llevan un año conmigo saben lo que quiero de cada uno y posiblemente al principio hayan tenido un poco más de 'vida' que los nuevos. La semana pasada cambiamos a Teté por Abraham y esta semana habrá alguno, cuando me siento con el cuerpo técnico no miro nombres, intentamos el mejor once y la mejor convocatoria.

P.¿Qué importancia le da a la Copa RFEF?

R.Ahora mismo, cero. Ni lo he pensado, ni siquiera he mirado la semana que viene contra el Orihuela, es mi forma de ser. El domingo cuando acabe el partido contra el Mirandilla pensaré en el Orihuela en casa y así sucesivamente y cuando venga esa Copa le daremos importancia máxima. Yo siempre voy a salir a ganar y llegar lo más alto posible, me he llevado toda mi vida compitiendo para ganar y ser de los mejores, pero ahora mismo no me preocupa porque lo más importante es el partido del domingo, lo digo con toda la sinceridad que tiene.

P.¿Cómo ha ido la semana de trabajo?

R.Algún jugador con molestias, pero vamos a llegar todos y que nosotros tengamos que decidir quién se queda fuera de la convocatoria. A darle ánimos a los que salgan y pedirles paciencia a los que no están entrando porque el año es muy largo y todos van a ser importantes, aquí somos todos uno y eso lo tiene que comprender todo el mundo, si alguien se equivoca es el míster, ellos simplemente cumplen las órdenes del cuerpo técnico. Sé que es jodido quedarte fuera de convocatorias o no jugar, pero también sé que hay que estar preparados cuando llegue la oportunidad y espero que todo el mundo sume este año porque va a ser una temporada larga.