El técnico de La Unión elogia al del Xerez DFC: "David tiene una propuesta asociativa interesante"

José Miguel Campos, técnico de La Unión Atlético, espera un partido "complicado" en Chapín en un escenario "donde se puede jugar bien al fútbol" ante un Xerez DFC que es un equipo "que no podemos encorsetar en un sólo modelo de juego, David tiene una propuesta asociativa interesante", apuntó.

La Unión Atlético afronta el encuentro en Jerez después de vencer 3-1 al Don Benito y situarse en la séptima plaza a sólo dos puntos del liderato que ocupa la Deportiva Minera, aunque considera que todavía es pronto "para que se haga una franja amplia, ellos están en una situación complicada cerca del descenso pero si nos ganan se nos ponen a dos puntos, es pronto, es momento de seguir navegando, mirar para adelante y no obsesionarnos con la clasificación, si fuese la jornada 20 quizá sí, pero ahora mismo estamos todos en un puño, ganas dos o tres partidos y te metes arriba y al contrario si se pierden".

El técnico prevé "un partido igualado y complicado como todos lo son en esta categoría, nos enfrentamos a un equipo que paradójicamente sólo ha ganado un partido pero que también ha perdido sólo uno, el último en Granada, eso habla de que es un equipo consistente, difícil de doblegar. Vamos con ganas de disfrutar de ese campo donde se puede jugar bien al fútbol".

Campos da mucha importancia a mantener la portería a cero y llega a decir que "prefiero un 1-0 a un 5-4" por lo que espera una versión que se acerque "al equipo que fuimos en Villanueva y Almería, contundente, sobrio, hermético, con las líneas juntas y encontrar los espacios, que son grandes, en un campo con una dimensiones muy distintas a las nuestras. No creo que se puedan poner excusas, es un campo idóneo para jugar si el césped está bien. Siempre digo que las ligas y los objetivos ambiciosos los consiguen los equipos que encajan pocos goles, prefieron el 1-0 al 5-4, soy así, intentaremos ser sobrios y contundentes y con nuestras armas generar situaciones de finalización".

Curiosamente, se van a ver las caras el equipo con más empates hasta el momento(7) y el único que no lo ha hecho todavía: "Están muy bien trabajados, con un entrenador que conocemos de la cantera del Murcia, David tiene esa versión de equipo con una propuesta asociativa interesante y al vez tiene registros para ser verticales y directos. Tienen un bagaje de juego amplio, no es un equipo que podamos encorsetar en un sólo modelo, se adaptan bien y luego es un equipo que viene rodado de un ascenso, jugadores que se conocen y el mismo entrenador. Nosotros somos diferentes, todavía no hemos llegado al nivel que podemos dar, con un equipo técnico totalmente nuevo. Estamos en buen momento y queremos refrendar esa racha un poquito más, somos el tercer equipo que más gana en la categoría y vamos a ir a por la victoria. El hecho de no empatar es porque buscamos siempre la victoria, luego valoraremos si un punto es o no positivo".