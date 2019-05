El objetivo del Xerez DFC la próxima temporada, ser campeón

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, califica de positiva la temporada que acaba de finalizar. El equipo acabó quinto y se quedó a las puertas del 'play-off': "Ha sido una decepción no un fracaso", resalta que el trabajo de jugadores y técnicos ha sido "impresionante, quiero agradecerles su entrega" y que se queda con la "calidad humana de todos, que es importante, siempre han estado con el club para todo lo que les hemos solicitado a nivel deportivo y social y eso nos ha permitido estar arriba".

"Se puede tener más o menos suerte pero han peleado hasta última hora por el 'play-off y son impresionantes, todos no se pueden quedar pero donde vayan darán muestras de lo que son", ha añadido en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Igualmente, ha se ha referido a la marcha de Adrián Gallardo. "Nos llenan de orgullo sus palabras y tenemos que agradecérselo. Es un privilegio que un jugador con su experiencia diga que nunca encontró una directiva tan honrada. Nos hubiese gustado contar con él pero no podemos llegar a la oferta que ha recibido. Hemos obtenido una contraprestación importante y todos hemos salido ganando con las negociaciones a tres bandas".

La demora en la firma de la renovación de Andrés García Tébar, según el presidente, no es tal. "El acuerdo verbal está cerrado pero no he firmado nada y esto es fútbol. Cuando Tébar firme y yo firme, estará hecho. No nos separa nada, nos separa un muro que es la firma. Estamos de acuerdo ambas partes en las condiciones, resta plasmarlo".

Optimista "Falta la firma, el acuerdo verbal está cerrado, él está contento y nosotros también pero hay que ser cautos, ya nos pasó con algún futbolista"

Coca considera que "él está contento y nosotros también, ahí están los números que dicen que con él en quince partidos seríamos primeros. Hay que ser cautos, ya nos pasó con algún jugador la pasada temporada, que era nuestro y a la hora de la firma el futbolista se fue para el otro lado. No puedo decir que está hecho sin estarlo".

Ya con las miradas puestas en la próxima temporada, el mandatario xerecista fue claro: "Edu Villegas ha comentado que el objetivo va a ser meterse en 'play-off' pero yo voy a ir más allá, nosotros tenemos que ser campeones. Este club, con tres mil socios, tiene que mentalizarse de que hay que ser campeones porque eso tiene ventajas, esta afición se lo merece".

Tajante, subrayó que "tenemos que fomentar entre todos que debemos ser campeones de nuestro Grupo X de Tercera. No vale como la pasada temporada el decir vamos a intentarlo. Ya tenemos el rodaje en Tercera, ahora hay que lograr entrar como campeones, es lo que le voy a exigir al director deportivo y al entrenador que llegue".

El mandatario xerecista recuerda que "el año pasado debutamos ante el Sevilla C como el niño que empieza a andar, dubitativo. Esta campaña tenemos que decir, señores somos el Xerez Club Deportivo FC, aquí estamos y vamos a presentar batalla. Queremos ser campeones".

Coca, por último, transmite que van a intentar aumentar el capítulo de ingresos para "ofrecer al director deportivo un buen presupuesto. La pasada temporada no podíamos pelarnos a nivel de presupuesto con un Cádiz, un Córdoba, un Betis o un Sevilla, eso es imposible, pero tenemos llegar a una cifra importante para configurar una plantilla competitiva que nos permita ser campeones".