Oca analiza las acciones polémicas del empate del Xerez DFC ante el Orihuela

Jerez/El Xerez DFC firmó un nuevo empate este domingo en Chapín frente al Orihuela, un equipo de los llamados a estar arriba. Los azulinos igualaron a dos un encuentro que comenzaron perdieron con un gol de Chuli al inicio dela segunda parte, que remontaron con dianas de Abraham y Juan Andrés y que no pudieron ganar tras firmar el 2-2 Pitu desde el punto de penalti ya en el descuento. El punto sirve a los de David Sánchez para seguir invictos -un triunfo y tres tablas- y colocarse séptimos en la tabla con siete unidades. San Fernando y Juventud Torremolinos tampoco conocen la derrota.

Antonio Oca, uno de los capitanes xerecistas, fue uno de los protagonistas del choque, ya que cometió un penalti sobre Gonzalo que el colegiado extremeño Caro Mogía no dudó en decretar. El central azulino ha analizado el choque, las acciones polémicas y el inicio liguero de su equipo.

Nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos

Bajo su punto de vista, "hicimos una segunda parte muy buena, en la que el equipo le dio la vuelta al resultado y, al final, te vas con la sensación de que has perdido dos puntos. En el primer tiempo, estuvimos más espesos, el Orihuela es un grandísimo equipo, se nota que jugó la promoción para ascender. Hicimos un buen partido, aunque, insisto, en el primer tiempo nos faltó un puntito más".

El árbitro no tuvo dudas a la hora de decretar pena máxima en el descuento en una acción en la que Oca comete infracción sobre Gonzalo, pero el xerecista sí las tiene. "Tengo que ver las imágenes, fue una jugada muy rápida, en la que tienes que tomar una decisión. Creo que no lo toco y que antes de la acción se mete en fuera de juego. No sé si Hugo o Beny rompen un poco la línea, pero está por delante de mí, por eso me quedo un poco más parado, creyendo que la va a pitar. Luego, en el recorte, me resbalo un poco, pero creo que no lo toco".

Y menos dudas tiene en un gol fantasma reclamado por su equipo en el minuto 68 cuando todavía perdía por 0-1. "Estaba calentando y la verdad es que no entró el balón, el línea estaba bien colocado. El árbitro hizo intención de darlo, pero el línea lo vio claro".

Las sensaciones al final del encuentro no fueron "buenas. Si empatamos el partido en otras circunstancias, pues lo das por bueno porque ante un gran rival igualas, pero después de darle la vuelta, que es lo más difícil y en el minuto que es, pues te vas, como he comentado antes, con la sensación de que hemos perdido dos puntos. Estamos un poco fastidiados y yo, más".

Los dos goles del Xerez DFC llegaron en acciones a balón parado y es un aspecto que Oca destaca. "Las acciones de estrategia son fundamentales en esta categoría y esta temporada tenemos a Abraham, Salguero, Rafa o yo mismo, que también voy bien de cabeza... Tenemos que crear peligro y a la vista está. La semana pasada en Cádiz marcó Salguero y esta jornada los dos tantos han llegado igual. Es un arma más que debemos explotar".