La plantilla del Xerez DFC se apunta a la remontada en Alicante

El Xerez DFC perdió el domingo ante el Jove Español en Chapín por 1-0 el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF. Este sábado (19:00) disputa la vuelta en la Ciudad Deportiva de San Vicente de Raspeig y nadie arroja la toalla, al contrario, todos se apuntan a la remontada, dirigentes, técnicos, jugadores y, por supuesto, la afición. La diferencia es mínima y los azulinos ya saben como juega un equipo que en el Municipal hizo su partido y le salió bien. En Alicante, en un terreno de juego pequeño y de césped artificial, tendrán que mostrar su mejor versión. Durante la temporada, salvando las distancias, ya lo hicieron en el Carlos Marchena ante el Cabecense (0-4) o en el Pérez Ureba contra el Conil (0-1), escenarios que pueden ser parecidos a la cancha del Jove.

El ariete Pablo González subraya que "esperábamos sacar un resultado positivo, pero no pudo ser. Vamos a ir a allí a por ellos desde el primer minuto y a conseguirlo, mientras más difícil, más nos gusta" y recordó que "aquí quizás nos faltó un poquito de atrevimiento y ellos son veteranos, supieron jugar con los tiempos de partido y no debimos caer en esas provocaciones. Iremos a darlo todo".

La afición se volcó con el equipo y ahora prepara el desplazamiento a Alicante. El sevillano no tiene dudas en ese sentido. "El ambiente que hubo en el campo fue espectacular y sólo podemos darle las gracias. El recibimiento fue espectacular, no pudimos darle la victoria y vamos a intentar lograrla allí".

El lateral azulino Beto Plaza, que tuvo al final del encuentro la ocasión más clara para su equipo, ha escrito en sus redes: "No está todo dicho, nos quedan noventa minutos, queda mucho por jugar y nadie dijo que fuera fácil. Os esperamos a todos en Alicante. ¡Vamos Xerez DFC!". Mientras, su compañero Carri apunta: "Quién nos iba a decir en noviembre que estaríamos hoy aquí, confíen, sólo es un poco más difícil. Somos Xerez DFC, nunca nos deis por muertos. Nos vemos en Alicante". Y Álvaro Garrido subraya: "Sigamos soñando y confiando. Nos vemos en Alicante".

Por su parte, Alberto Durán, que no pudo jugar el encuentro por los problemas musculares que arrastra, pero que es más que probable que ya pueda jugar la vuelta de la final, ha sido mucho más directo y contundente: "Mientras más difícil, más dura se nos pone. Escopeta y perro que nos vamos de caza, Xerez DFC".

El guardameta Matías Ramos, optimista por naturaleza, lo tiene clarísimo. "No tengo dudas, es que lo vamos a conseguir. Hemos remado durante todo el año y no creo que por un tropiezo nos vayamos a caer. Nos hemos tropezado mil veces y nos hemos vuelto a levantar, quedan noventa minutos, un mundo, esto no terminó. Lo vamos a conseguir en Alicante".

El argentino cree que "ellos se encontraron con un gol tempranero y luego hicieron su juego. Fuimos a por todas hasta el último minuto, pero no pudo conseguir. A este equipo no le falta ni carácter ni coraje ni valentía, tenemos de sobras de eso, nosotros y la gente. Insisto, queda un mundo, iremos a por todas a Alicante y vamos a necesitar a todos los nuestros más que nunca. Van a estar ahí, no hace falta ni que se lo digamos. Vamos a ocupar Alicante".

Igualmente se ha unido a los mensajes de apoyo al equipo y a la afición Antonio Bello, director deportivo de los xerecistas: "¡¡¡¡Crean señor@S!!!! Coraje, huevos y corazón".