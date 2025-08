La cantera del Xerez DFC, con protagonismo en la pretemporada

La cantera azulina luce músculo. Las pretemporadas suelen ser un gran banco de pruebas para los futbolistas del filial y de los juveniles de la mayoría de clubes, pero no todos apuestan por los más jóvenes en una etapa importantísima en la preparación de los primeros equipos de cara a lograr sus objetivos durante la temporada. El Xerez DFC se suele caracterizar por confiar en sus futbolistas más noveles desde su fundación y este curso no es una excepción. El espejo en el que todos se miran es Hugo Carrillo, que el pasado ejercicio fue traspasado al Real Zaragoza para jugar en su filial en Segunda RFEF y este verano está realizando la pretemporada con el primer equipo, que milita en Segunda División. El jerezano, al ser mayor de 23 años, ya no puede alternar el Deportivo Aragón y la primera plantilla, por lo que los aragoneses tendrán que decidir si le dejan en el filial, da el salto a superior categoría o le ceden.

Antonio Bello, director deportivo del plantel xerecista, confía en ella, defiende su protagonismo y así lo demuestra. De hecho, cada vez que habla de la primera plantilla hace mención a los canteranos llamados a tener protagonismo durante el curso en Segunda RFEF a las órdenes de Antonio Fernández.

La pretemporada se ha convertido en una gran oportunidad para los más jóvenes que aspiran a estrenarse con el primer plantel y, hasta el momento, tanto en los entrenamientos como en los dos amistosos disputados, frente al Jerez Industrial y el triangular en Lepe contra Extremadura y San Roque, hasta nueve futbolistas han jugado. Yonnier, Santana, Juanca Garcés, Villegas y Edgar, los dos porteros, pertenecen al filial que entrena Francis y cuatro son juveniles, Deus, Pirri, Domi, un atacante en el que todos tienen depositada mucha confianza tras su paso el curso anterior por el equipo juvenil de Liga Nacional del Almería y anotar un buen número de goles y que ya debutó con la primera plantilla en Tercera con David Sánchez, y Luis Ortega.

Mientras, el equipo ha comenzado este lunes su tercera semana de pretemporada en el Anexo Pepe Ravelo y disputará dos nuevos compromisos de preparación. El miércoles, los azulinos se desplazarán hasta el Antonio Gallardo para medirse al Arcos, de Primera Andaluza, a partir de las nueve de la noche y el viernes se enfrentarán al Chiclana, escuadra que ha logrado el ascenso a Tercera RFEF, en el Municipal a las ocho y media de la tarde.

Entradas a la venta para Arcos

De cara a la visita al cuadro serrano de este miércoles, el Xerez DFC va a poner a la venta 200 entradas de forma anticipada a cinco euros en la oficina del club para facilitar el acceso al campo a sus socios y seguidores. Dada la cercanía y las excelentes instalaciones en las que se va a jugar el partido, se espera que un número importante de aficionados se desplacen para arropar al equipo. De todos modos, todas las personas que no puedan adquirir su localidad en Jerez podrán hacerlo en las taquillas del campo al mismo precio. Los niños menores de doce años no pagan.

Los xerecistas se están mostrando muy ilusionados tanto con el equipo que han confeccionado Bello y Antonio Fernández como con las primeras sensaciones y ya lo demostraron la pasada semana en la cita ante el Jerez Industrial, un compromiso en el que la tribuna del Pedro Garrido se llenó prácticamente.

El primer partido del Xerez DFC como local llegará la siguiente semana, el próximo martes 12 en Chapín y ya ante un rival de Primera Federación, el Sevilla Atlético de Jesús Galván.

La enfermería

Antonio Fernández está muy pendiente de la evolución tanto del lateral jerezano Beny, que todavía no se ha estrenado por unas molestias musculares que arrastra, como del mediapunta Julen Ekiza, que jugó frente al Jerez Industrial unos minutos, pero se resintió también de una pequeña sobrecarga que sufre, por lo que no se vistió de corto el pasado sábado en el Ciudad de Lepe.