Xerez DFC - Lorca Deportiva: duelo con mucho en juego en Chapín

Cerrar el año 2025 con un triunfo es el objetivo marcado por el Xerez DFC ante un Lorca Deportiva imprevisible que después de encadenar siete triunfos consecutivos ahora acumula dos derrotas seguidas que han cortado la extraordinaria racha que presentaba el equipo dirigido por Sebas López. Aunque para extraordinaria, la que atesora la escuadra de Diego Caro. El cordobés ha caído de pie en el Xerez DFC y desde su llegada, los xerecistas no conocen la derrota: siete jornadas invicto con cuatro victorias y tres empates, 15 puntos de 21 posibles, números que sólo mejora el Águilas, líder del frenopático Grupo 4 de Segunda Federación.

El Xerez DFC aspira a alargar una semana más su gran racha de resultados para marcharse al parón navideño con los deberes hechos, fuera del descenso y acercándose a los puestos de privilegio. Tras las vacaciones, a los azulinos les tocará cerrar la primera vuelta en Chapín, aunque ejerciendo de visitantes en un derbi contra el Xerez CD que ya tiene fecha y hora.

Las siete jornadas sin perder han posibilitado que los azulinos hayan pasado de pisar puestos de descenso a Tercera a estar ahora mirando arriba, novenos en la tabla y a tres puntos precisamente del Lorca Deportiva, escuadra que en la quinta posición cierra los puestos de play-off de ascenso. Un triunfo contra los murcianos supondría un espaldarazo para los objetivos de un Xerez DFC que ha ido de menos a más y que tras la llegada de Diego Caro es otro equipo.

Claro que tampoco cabe confianzas porque tal y como advirtió el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro "todavía no hemos hecho nada" en referencia a que queda mucha tela por cortar y que en una categoría tan igualada cualquier tropiezo te hace mirar de nuevo abajo. Y no está exento de razón el míster de Villa del Río. No en vano, aunque su equipo esté noveno atesorando 21 puntos, el mismo puntaje lo tienen otras cuatro escuadras más, incluyendo a un Puente Genil que está situado en puesto de play-out.

Yago Gandoy celebra el gol que le dio la victoria al XDFC en Linares. / J.M. Partida

Los azulinos afrontan el encuentro contra el Lorca tras el triunfo 'in extremis' logrado en Linarejos hace una semana gracias a los tantos de David Morante y Yago Gandoy. El equipo sufrió en la primera parte, pero el cambio de sistema pasando a jugar con tres centrales en la reanudación cortocircuitó al Linares, que no volvió a asomarse por la meta de Bloch y, en el tramo final, una contra letal le daba los tres puntos al cuadro jerezano. Fue un claro triunfo de entrenador.

El técnico cordobés no pudo contar en Linares con Julen Ekiza, que se perdió el encuentro por unas molestias musculares en el cuádriceps de las que ya está recuperado. Caro aseguraba en la rueda de prensa previa al encuentro que el navarro no tendría problemas para estar en la lista de convocados e incluso en el once, pero por el contrario descartaba casi al cien por cien a Diego Iglesias, que sigue con su proceso de recuperación tras lesionarse en el encuentro contra el Estepona. El resto de la plantilla, según añadió el técnico, está en perfectas condiciones.

De este modo, en cuanto al once inicial, Ekiza podría ser la novedad en lugar de Emaná, titular en Linares. Todo apunta a que el sistema volverá a ser de tres centrales, Morante, Udom y Carlos Daniel Dorado. Al lateral derecho volverá Juanjo Mateo, que se perdió el encuentro en Linares por sanción, y en la izquierda Beny o Sergio García. La medular parece clara para la pareja Gandoy-Parejo y los tres de arriba serán Ilias, Dieste y Ekiza.

El rival

El Lorca Deportiva aterriza de nuevo en Chapín -ya visitó al Xerez CD hace unas semanas logrando el triunfo por 0-1- con la baja de Sergi Fernández, centrocampista titularísimo para Sebas López y que vio la quinta amarilla de la temporada en el derbi de la pasada semana contra el Águilas. En el club lorquino milita un viejo conocido de la afición azulina, Álvaro Martínez, quien estuvo dos temporadas en las filas xerecistas y que es uno de los bastiones del centro del campo murciano.

Sebas López, técnico del Lorca Deportiva. / Manuel Aranda

El cuadro de Sebas López arrancó muy mal la liga y sufrió tres derrotas en las seis primeras jornadas, sin ganar un partido. Sin embargo, la racha cambió en la séptima, iniciando una espectacular serie de siete triunfos consecutivos (Linares, Estepona, Minera, Xerez CD, Malagueño, Puente Genil y Melilla) que se truncó en Lebrija ante el Atlético Antoniano. La pasada semana, el Lorca también cedía los tres puntos en el derbi contra el líder Águilas, aunque mantuvo puesto de play-off que puede perder en este último partido de 2025 si los xerecistas se hacen con los tres puntos.

Sebas López

El técnico del Lorc, en una comparecencia de prensa de apenas un minuto, comentaba las impresiones aue tiene de cara al encuentro contra el Xerez DFC: "Va a ser un partido muy complicado, ante un rival que lleva siete partidos sin perder y para nosotros es una final, tenemos que ir a hacer un gran partido y recuperar sensaciones de equipo sólido, con personalidad con balón y adaptarnos rápido al campo y al rival. Debemos volver a la senda de la victoria, va a ser un partido muy complicado pero el equipo está preparado. Nos hemos resarcido bien de la derrota contra el Águilas, que llegó de la manera más cruel en el minuto 89, y hemos preparado el partido a conciencia . Esperamos hacer un gran partido y despedir bien el año".