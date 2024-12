Xerez DFC - UCAM Murcia, partido grande para cerrar 2024 en Chapín

Magnífico partido para cerrar la primera vuelta del campeonato el que van a dirimir Xerez DFC y UCAM Murcia en Chapín este domingo a partir de las doce del mediodía. El líder del Grupo 4 de Segunda Federación vuelve al escenario donde cedió una de las dos únicas derrotas que ha sufrido en el primer tramo liguero para medirse ahora a un Xerez DFC que pone en juego su condición de invicto ante el que, sin duda, está siendo el mejor equipo de la categoría, por números, juego y sensaciones. Pero los de David Sánchez no son precisamente cojos, saben competir y a lo que juegan y a buen seguro pondrá las cosas complicadas al 'primero de la clase', intentará sumar el tercer triunfo como local -y el segundo en Chapín tras el que logró contra La Unión Atlético- y poner más tierra de por medio con los puestos de descenso para marchar al parón navideño más tranquilos.

El Xerez DFC regresa a Chapín como local tras dos encuentros consecutivos ejerciendo de visitante -Don Benito y en el derbi contra el XCD- y otros dos partidos en el Pedro Garrido por la resiembra del Municipal, choques en los que empató contra el Almería B y superó a la Deportiva Minera. Así las cosas, la última comparecencia del equipo de David Sánchez como local en el Estadio fue contra La Unión Atlético, al que superó gracias a un tanto de Jacobo y que supuso la única alegría en forma de tres puntos que se ha llevado la hinchada esta temporada en los partidos en los que ha ejercido de anfitrión en Chapín.

Tal y como avanzaba en la previa el técnico sevillano, enfrentarse al líder es un reto que hay que afrontar sin miedo pero sí con respeto. Los azulinos atraviesan un buen momento, la última derrota fue en Lebrija contra el Atlético Antoniano y de aquella hace ya más de un mes. Desde entonces, los xerecistas ganaron consecutivamente a San Fernando y Deportiva Minera, empataron antes contra el Almería B y suman otras dos igualadas seguidas frente a Don Benito y Xerez CD para un total de 9 puntos de 15 posibles. Además, Matías Ramos le ha echado el candado a la portería y sólo ha encajado un tanto en esos cinco últimos encuentros. La seguridad defensiva es palpable y este domingo pasará una buena prueba ante el segundo equipo más realizador de la categoría.

En lo deportivo, David Sánchez guarda sus cartas, ha citado a toda la plantilla excepto al lesionado Ivo y comunicará en el estadio quiénes se quedan fuera de la convocatoria. El técnico ha dado con su once tipo en las últimas semanas y a priori no se esperan grandes novedades en el equipo inicial, aunque con David Sánchez cualquier cosa puede pasar. Todo apunta a que Matías Ramos seguirá defendiendo la portería azulina, con una línea de cuatro formada por Marcelo y Beny en los laterales y Oca y Hugo en el centro de la zaga. Parejo y Martínez -ex de la cantera del UCAM- en la medular, Beto e Ilias en las bandas, y arriba formando la dupla atacante Juan Andrés y Abraham.

El UCAM, que despide la primera vuelta en el mismo escenario donde arrancó la temporada en el mes de septiembre y con el objetivo de alcanzar los 35 puntos y proclamarse campeón de invierno antes del parón, suma cinco partidos sin conocer la derrota tras cuatro victorias y un solo empate desde su derrota en La Nueva Condomina contra La Unión Atlético. Es la tacera vez que Xerez DFC y UCAM se miden en partido oficial. La última vez fue en la temporada 2022/23, con los universitarios imponiéndose 3-0 en Murcia y 1-2 en Chapín.