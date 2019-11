Chapín espera al Jerez Industrial

El Jerez Industrial, líder en solitario de la Primera Andaluza, recibe este domingo (18:00) al Villamartín en el Municipal de Chapín por la resiembra que se está acometiendo en La Juventud. Un terreno de juego que no le es del todo ajeno a la parroquia industrialista aunque sí muy poco habitual.

Enfrente, los de Juanjo Durán tendrán a un Villamartín que presenta mucho altibajos después de las diez primeras jornadas disputadas, con sólo 13 puntos sumados y que viene de caer en casa contra el Barbate.

Los blanquiazules afrontan el encuentro con la moral por las nubes después del mandoble que asestaron al Ubrique hace siete días y que les ha permitido situarse al frente de la clasificación en solitario. Con 23 puntos de 30 posibles, los jerezanos aventajan en 4 al quinto clasificado, una distancia que ni mucho menos es concluyente pero sí indicativa. Además, esta jornada hay enfrentamientos directos -Roteña-Trebujena y Balón-Puerto Real- que los de Juanjo podrían aprovechar en caso de sumar los tres puntos frente a los villamartinenses, que se presentarán en Chapín con el exdelantero industrialista Pascu.

Para el choque de esta tarde en el otrora domicilio del Xerez CD, Juanjo Durán no puede contar con los lesionados Alberto del Río y Mere, además de la de Joselito, que no ha superado una última prueba. Raúl Vidal no ha entrado en la lista de convocados por asuntos laborales y Jose Carlos, Juanma Carrasco y David se quedan fuera por decisión técnica. Regresan Alberto Gil y Roque, éste tras cumplir los dos partidos d sanción.

La lista está formada por Álex García, Pablo Abuín, Velázquez, Quintero, Güiza, Álex Rodríguez, Maikel, Pulido, Yuni, Dani Castro, Kevin, Agu, Caballero, Jesús Barrera, Alberto Gil, Roque, Lechu y Juan Rosillo.

Alineaciones probables

Jerez Industrial: Álex o Pablo, Velázquez, Álex Rodríguez, Maikel, Quintero, Pulido, Agu, Jesús Barrera, Lechu, Juan Rosillo y Caballero.

Villamartín: 8º con 13 puntos.

Árbitro: Díaz Lorente.

Campo: Chapín (18:00).