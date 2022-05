Final para el Jerez Industrial en su complicada visita al Viso

Restan sólo cinco jornadas para que concluya la competición en División de Honor y el Jerez Industrial comienza este domingo (19:00) en el San Sebastián ante el UP Viso su particular carrera de obstáculos. Afronta su primera final ante el cuadro sevillano, con el arbitraje del granadino Delgado Beltrán, y no puede fallar. Los blanquiazules se han complicado muchísimo con la derrota de la pasada jornada contra el Torreblanca en el Pedro Garrido, ocupan la 17ª plaza con 36 puntos y están ya a siete del Chiclana, Egabrense, Atlético Central y Torreblanca, que marcan el límite con 43. De todos modos, ahora respira un poco más con el ascenso del Utrera a Segunda RFEF, que conlleva un ascenso más a Tercera RFEF y un descenso menos. El Guadalcacín, con 42, sería el último conjunto en perder la categoría a día de hoy.

El revés frente al Torreblanca no sentó nada bien a los industrialistas, que se quejaron muchísimo del arbitraje, y ahora esperan recuperar parte del terreno de perdido, aunque perder esos puntos les causó un importante daño.

El partido también es peligroso para los de Alberto González, novenos con 45 puntos, que pueden meterse en un lío si no lo sacan adelante. Los hispalenses han respirado tras encadenar dos victorias seguidas, Atlético Algabeño y Lebrijana, que les han servido para romper una dinámica negativa, en la que sólo habían sumado dos puntos en seis encuentros.

Para la importante cita ante los visueños, Miguel Mateo y José Manuel Cadenas cuentan con dos bajas por lesión. Eugenio no acaba de dejar atrás sus molestias en los isquios y Manu León sufrió un fuerte esguince de tobillo en el entrenamiento del jueves que le mantendrá al menos dos semanas apartado de los terrenos de juego. Los locales también cuentan con una ausencia importante, la de Luis, sancionado.

Cadenas: "Hay que ganar sí o sí"

José Manuel Cadenas aún no ha olvidado el revés sufrido ante el Torreblanca y confiesa que "estuve dos días sin dormir. Fue un palo muy gordo. El equipo hizo muchas cosas bien para ganar y se quedó sin recompensa. Llegábamos al partido en una buena dinámica y con una semana de entrenamientos sensacional, en la que los chavales habían trabajado muchísimo y habían asimilado los conceptos. Tuvimos infinidad de ocasiones, la segunda parte fue un acoso y derribo, y no las convertimos. Ahora, todo está más complicado, pero hay que levantarse".

Sobre el partido ante el UP Viso advierte: "Lo espero complicado y disputado. Vamos a jugar en un campo de unas dimensiones muy reducidas, en el que ellos explotan fenomenal sus armas y aprietan muchísimo. También se juegan mucho y nos van a dar problemas, tendremos que estar muy atentos y no permitirles que exploten su juego directo ni que saquen partido a las segundas jugadas y a las acciones de estrategia".

Lo que tiene claro Cadenas es que "tenemos opciones, como ya demostramos en Ayamonte. En ese partido, tuvimos que renunciar en parte a nuestro estilo por el rival. En este campo tan pequeño, debemos ser protagonistas, tener el balón y presencia en ataque. El partido, como he comentado antes, va a ser duro, pero ellos tienen puntos débiles y podemos hacerles daño también".

Una derrota significaría casi decir adiós a la categoría y "es lo que queremos evitar. Sabemos que cada partido es una final que hay que ganar sí o sí, pero no miramos la clasificación. Estamos haciendo muy bien las cosas y la recompensa tiene que llegar para los chavales".