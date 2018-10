Mendoza: “No me asusta el reto del Guadalcacín”

Jesús Mendoza se estrenó ayer por la tarde como nuevo entrenador del CD Guadalcacín tras acordar su salida del Villamartín -que cederá los derechos federativos del técnico al club jerezano- y cerrar el acuerdo con la directiva que preside Manuel Jiménez. Mendoza, que fue presentado a los futbolistas por el presidente y luego habló a los jugadores antes de empezar el entrenamiento en el Fernández Marchán, asume que entrenar al Guada, colista con un punto, “ahora mismo es un gran reto” pero “vengo sin miedo. Es cierto que es un reto complicado y difícil pero a mí no me asusta y es más, la responsabilidad de lo que tenga que pasar que sea mía”.

El jerezano, a la pregunta de que si el Guadalcacín se va a salvar, responde rápidamente: “Hombre claro, si no creyese que el Guadalcacín se va a salvar no estaría aquí. Hay que tener ilusión, inculcar a los chavales mucha positividad y que no tengan miedo”

Para empezar, Mendoza quiere reforzar la moral de la plantilla: “Hay que levantar el ánimo del grupo, conozco a la mayoría de los futbolistas, anímicamente hay que levantarlos. El domingo no pude venir al partido porque era a la misma hora que el del Villamartín pero por los resúmenes que he visto el equipo estuvo bastante bien, lo que pasa es que cuando un equipo se mete ahí abajo, como le pasa ahora mismo al Guadalcacín, todo se le viene en contra. Hay que ir poco a poco, no impacientarnos, que los chavales no miren la tabla clasificatoria, intentar coger buenas sensaciones, mucha confianza y a partir de ahí sumar puntos e intentar llegar a final de temporada para poder salvar al equipo”.

El mensaje a los futbolistas es mirar hacia adelante: “Lo de atrás, que nos sirva de experiencia; los errores que se hayan podido cometer, que aprendamos para que no vuelvan a suceder. Tenemos que trabajar mucho en equipo, que seamos un conjunto aguerrido, fuerte y que se lo pongamos complicado a los rivales. Tenemos que ser fuertes aquí en casa: el éxito del Guadalcacín estos años ha sido ese, que este campo ha sido un fortín y ahora, por una cosa o por otra, no se está consiguiendo. Hacernos fuertes en casa, fuera intentar rascar los máximos puntos posibles para que tengamos opciones de poder salvarnos”.

Apuntes Tejero, preparador físico

Mendoza tendrá como preparador físico en el Guadalcacín a Antonio Tejero, que ya trabajase con el entrenador jerezano en el Xerez Club Deportivo Cristian, a prueba

Cristian, central que militase en el Balón de Cádiz, comenzó ayer un período de prueba en el Guada a las órdenes de Mendoza. El club jerezano está negociando la incorporación de Pablo Pérez, espera la llegada de Marín y como prioridad busca reforzar las bandas y sobre todo la delantera.

A la afición, Mendoza le pide que esté con el equipo: “Siempre ha estado, cada vez que he venido a ver al equipo la gente empuja mucho. Es normal que la afición esté preocupada por la situación que atraviesa el equipo y somos nosotros, los jugadores, los que tenemos que levantarla pero sé que los aficionados van a estar ahí, ahora mismo necesitamos mucho de ellos para levantar a este equipo y esperemos que con el paso de las jornadas el equipo vaya a más y podamos ir consiguiendo puntos para a final de temporada tengamos opciones de salir”.