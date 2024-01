El Guadalcacín FSF quiere iniciar 2024 con un triunfo en el Jerónimo Osorio

El Guadalcacín FSF de la Segunda Nacional femenina de fútbol sala retoma la competición recibiendo este sábado al Afanion Albacete en el Polideportivo Jerónimo Osorio a partir de las 19:30 horas. El equipo jerezano es tercero en la clasificación a un punto del Chiloeches y se mide a un rival de la parte baja, ocasión que no deben desaprovechar las de Andrés Sánchez para sumar un nuevo triunfo que mantenga al cuadro guadalcacileño en la parte alta.

El choque contra las albaceteñas sirve además para cerrar la primera vuelta del campeonato en la que el Guada FSF ha ido creciendo tanto en juego como en resultados y el objetivo de clasificarse para la fase de ascenso a Primera División de momento se está cumpliendo, aunque la primera posición parece que ya tiene dueño -La Algaida aventaja en 9 puntos a las jerezanas- y la pelea para las otras dos plazas está bastante abierta con cinco escuadras peleando.

El Afanion Albacete es un recién ascendido que cuenta con algunas jugadoras que proceden del fútbol 11 técnicamente buenas, pero que se "pierden un poco en el aspecto del fútbol sala", refleja Andrés Sánchez, técnico del Guada FSF. "Físicamente son muy fuertes, aprietan mucho y están haciendo un campeonato muy bueno. Es lógico que hayan perdido algunos partidos porque son unas recién ascendidas, pero tienen mucho mérito", comenta Sánchez.

El míster del Guada FSF avisa: "No tenemos que fiarnos, nosotros tenemos que ir poco a poco, intentar puntuar, hemos entrenado bien y descansado relativamente poco. El equipo está al completo salvo un par de bajas, Nona no va a estar por precaución, la estamos reservando porque en Alicante tuvo un problemita en la rodilla y no queremos que se haga más daño".

Es fundamental jugar a lo que sabemos ante un rival que para ser un recién ascendido ha ganado muchos partidos. No podemos fiarnos y sí trabajar con la humildad y la disciplina que nos caracterizan. Todavía no hemos conseguido nada, estamos haciendo una Liga bastante buena, pero tenemos que seguir con esta misma concentración y no quitar el pie del acelerador. Nos tenemos que tomar este partido como si nos enfrentásemos a un rival de la parte alta".