Litos, segundo fichaje del Xerez Toyota Nimauto

El Xerez Toyota Nimauto ha anunciado el fichaje de Carlos Pizarro Benítez 'Litos', jugador madrileño que procede del Colmenar (del Grupo IV de 2ªB) con el que disputó la pasada temporada todos los partidos y anotando 7 goles. Con anterioridad jugó en el J3 Ayllón y en el Silver Novanca.

El ya nuevo jugador de Azurmendi juega como ala diestro y se define como "un jugador muy versátil, con un buen uno para uno e inteligencia táctica que me permite mejorar en la faceta defensiva".

Litos afronta la nueva temporada "con muchas ganas, sobre todo después de tanto tiempo sin competir debido al COVID". El jugador añade que "el ambiente que se respira es de hacer algo importante esta temporada".

En cuanto a su llegada señala que "jugar en el Xerez es una gran responsabilidad, no hay que olvidar que hace un par de temporadas este club consiguió ganar la liga y luchar por el ascenso, eso me hace querer dar un plus para que ojalá se vuelva a repetir".