Mikaela Soratie gana el Gran Premio Especial en la Real Escuela de Jerez con Invincible

El Concurso de Doma Clásica Internacional CDI3* ha puesto el punto final en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Con un total de 11 participantes del más alto nivel, el Gran Premio Especial Equifoal ha sido la prueba que ha puesto el broche de oro a estas dos semanas de frenética actividad en las que se ha cosechado un rotundo éxito. La amazona finlandesa Mikaela Soratie, montando a Invincible, ha sido la que ha alcanzado el mejor porcentaje y se ha hecho con la victoria con un 68,532% de media.

El jinete español Jordi Domingo Coll, a lomos de 'I am what I am C', ha ocupado el segundo puesto de la clasificación con un porcentaje de 68,404%. Finalmente, la tercera posición ha sido para Jeannette Jenny que, a lomos de Damasco, ha acumulado un total de 68,319%.

La entrega de los premios ha corrido a cargo del cantautor David DeMaría, acompañado por el director de la Real Escuela, Rafael Olvera. El jerezano ha sido nombrado esta misma mañana 'Embajador de la Real Escuela 2024' en un acto que ha tenido lugar en el guadarnés de la institución y en el que han estado también presentes la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Jorge Vázquez.

La competición ha contado con la presencia de 96 binomios de nacionalidades distintas, tales como sueca, inglesa, holandesa, francesa, brasileña, portuguesa, uruguaya, ucraniana, finlandesa y española, suponiendo un éxito de países participantes en el único CDI3* que se celebrará en tierras andaluzas. Asimismo, se da la circunstancia de que hay unos 28 participantes en 'Gran Premio', convirtiéndolo en uno de los más importante de los que se celebren este año en España dentro de su categoría.

Esta ha sido la primera de las competiciones que van a tener lugar en la Real Escuela en 2024, a la que seguirá, en el mes de junio, el Concurso Nacional de Equitación de Trabajo. Las pruebas han sido puntuables para los Juegos Olímpicos de París 2024, para la Copa ANCCE y para la Liga Nacional de Caballos Jóvenes de la Real Federación Hípica Española, volviendo a colocar así a la fundación y a Jerez en el más alto panorama internacional.