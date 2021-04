El Sanluqueño no levanta cabeza y cae con el Linares (0-2)

El Atlético Sanluqueño cayó derrotado en su casa frente al Linares por 0-2 en el estreno de Pedro Buenaventura en El Palmar como entrenador del Sanluqueño en un encuentro en el que el Linares demostró su superioridad.

El Sanluqueño tuvo una clara ocasión en el minuto 25 y fue para el Atleti, en una de sus especialidades, córner que acabó con un remate del central Javi Barrio al larguero. Rozó el central el gol pero el poste escupió su cabezazo. Empezó el conjunto visitante a hacerse con el control en el último tramo de la primera mitad y cerca estuvo de adelantarse en una jugada entre Dani y Julio que acabó con un disparo de Rodri que sacó Marcos Allen. Providencial el panameño para evitar el primero de la tarde. Y volvería a serlo minutos más tarde para volver a hacer otro paradón ante el disparo de Toni García desde el pico del área.

Le duraba muy poco el balón al Atlético Sanluqueño y el Linares cada vez llegaba con más peligro. Sin embargo volvería a tener ocasiones el Sanluqueño para adelantarse, primero por mediación de Arasa en un disparo desde fuera del área y después Javi Barrio tras otro saque de esquina. Se empezaba a animar el encuentro tras un inicio donde apenas se vieron ocasiones.

La primera parte acabó con dominio del Linares y ese dominio se plasmó al inicio de los segundos 45 minutos. Los de Alberto Gónzalez se ponían por delante cuando solo habían transcurrido cinco minutos de juego. El saque de esquina al segundo palo fue cabeceado por José Cruz que ponía el 0-1. La portería donde Javi Barrio estrelló su cabezazo al larguero era ahora testigo de como ahora sí, otro cabezazo fue enviado al fondo de la red. Y no acabaría ahí, ya que ocho minutos más tarde el Linares volvía a poner tierra de por medio. Ahora era Hugo Díaz el que marcaba para su equipo tras conectar un buen remate después de un centro desde la banda. Mazazo para el Atleti que veía como su adversario ampliaba la ventaja justo después de dar entrada a dos jugadores ofensivos para buscar el empate.

Intentaba el Sanluqueño no perderle la cara al partido tratando de buscar un gol para meterse en el encuentro, pero ese gol no llegaba, y cerca estaba el Linares de anotar el 0-3 y dejar todo sentenciado. No habría tiempo para más y el Sanluqueño suma su tercera derrota consecutiva y dice prácticamente adiós a sus posibilidades de jugar el playoff de ascenso a Segunda. El que sí tiene todo hecho para jugar por ascender es el Linares, que se coloca como primer clasificado con 42 puntos después de sumar su tercera victoria consecutiva en esta segunda fase, un buen equipo que seguro dará que hablar.