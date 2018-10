Xerez CD: necesidad y obligación

A la misma hora que el clásico alcance su ecuador en el Camp Nou (17:00 horas), el Xerez CD iniciará su envite en La Juventud frente al Sevilla C, un partido que aunque no definitivo por todo lo que queda de competición sí que adquiere tintes poco menos que dramáticos por la trayectoria del Deportivo, que no gana desde la segunda jornada y que se ha colocado en puestos de descenso cuando el discurso del club es aspirar a la liguilla: lograr la victoria esta tarde es tanta obligación como necesidad, porque son ya ocho jornadas sin conocer el triunfo y hay que cambiar la dinámica cuanto antes para salir de la espiral negativa: lo positivo es que ganando hoy se sale de abajo porque adelantaría al segundo filial sevillista, que es quien marca la permanencia.

Quinto por la cola, el Deportivo no acaba de encontrarse: unas veces por los árbitros, otras por la falta de regularidad en los partidos y las más por errores que se pagan caro, al equipo azulino le ha faltado consistencia y eso ha provocado que se haya ido quedando rezagado en la clasificación hasta verse en el furgón de cola tras las diez primeras jornadas. Toca reaccionar ya para no ceder más terreno y para que los nervios no se traduzcan en ansiedad que atenace a los futbolistas, porque encaramos noviembre y ya se está empezando a hablar de finales…

Eso sí, aunque queden muchos puntos por jugarse queda claro que el margen de error se va reduciendo: no es que la permanencia esté lejos -dicho queda que ganando hoy se sale de los cinco de abajo- pero si el Xerez CD quiere aspirar a engancharse a los puestos de arriba debe sumar de tres en tres, y más en casa. Y ahora llega una excelente oportunidad para remontar: esta tarde se inicia otro ciclo de tres partidos en ocho días, el segundo del curso, con visita al San Juan Bosco de Utrera el día de Todos los Santos y el San Roque lepero como rival el próximo domingo. Pero para que esto no sea el cuento de la lechera, toca centrarse y concentrarse en el Sevilla C, que aunque no haya tenido igual arranque que los otros filiales del grupo va a ser un rival de cuidado, tanto por su potencial como por las dudas que siembra el Deportivo.

Despejar esas dudas y ganar confianza, crecer en autoestima y alimentar la moral son el aliño de los tres puntos que busca el Xerez CD en el envite de esta tarde, vitaminas para un equipo que de nuevo estará sin su entrenador en el banquillo, lo que ya no es novedad. El club sigue sin anunciar el acuerdo con Juan Pedro Ramos, destituido tras la derrota ante el Cádiz B, por lo que Nene Montero repetirá en la grada. Tras Los Barrios, Écija y Gerena, el de hoy es el cuarto partido oficialmente sin entrenador, por lo que si no hay acuerdo y al malagueño no se le tramita la ficha, el jueves ya habrá multa.

No poder sentarse en el banquillo es una incomodidad más para Nene Montero, que trata de dar con la tecla desde su llegada y aspira a sumar esta tarde su primer triunfo tras los empates en Los Barrios y con el Écija y la derrota de la pasada jornada en Gerena. Al menos, el técnico xerecista ha tenido esta semana una buena noticia con el fichaje de Amin, delantero al que Nene conoce perfectamente y que debutará esta tarde: la duda es si lo hará acompañando a Pedro Carrión o si el técnico le dejará en el banquillo de inicio.

La otra incógnita en cuanto a la alineación es el estado de Carlos Sanjuán, mejorado a lo largo de la semana del golpe en un dedo del pie y que será duda hasta el último momento, porque Nene Montero ha convocado a todos los disponibles en La Juventud y allí decidirá los que se visten de corto, con lo que la única baja es la de Alberto, que ha vuelto a resentirse de sus problemas de rodilla.

Racha negativa El Xerez CD atraviesa la peor racha desde su última victoria de todo el grupo quitando al Guadalcacín, que todavía no conoce el triunfo. Son ocho partidos sin ganar desde el 2-1 con el Puente Genil en la segunda jornada, a principios de septiembre: desde entonces, cinco empates y tres derrotas.

De la disponibilidad del centrocampista y de Amin dependerá la confección del once inicial: Isra es la alternativa al centrocampista valenciano en el doble pivote, en el que el otro integrante dependerá si el delantero tinerfeño luce dorsal titular. Con Sergio Narváez fijo en el equipo, si Nene apuesta por dos delanteros las bandas parecen destinadas a Juan Benítez y José Vega; si Amin espera en el banquillo, Narváez estaría en la mediapunta y Montelongo tendría opciones de jugar en el medio.

En el Sevilla C, Paco Peña -que en dos ocasiones estuvo al frente del Xerez CD aunque no llegó a empezar la temporada en ambos casos- tiene las bajas de Mamadou, Simo, Carmona, Buben y Luis Vacas.