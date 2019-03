El Xerez DFC Toyota Nimauto no pasa del empate contra el colista (2-2)

El Xerez DFC Toyota Nimuato no pudo pasar del empate en el Ruiz-Mateos ante el Bujalance, colista del Grupo V de Segunda División B. Eso sí, los xerecistas rompieron con la racha negativa de derrotas sumando un punto que dejó un sabor agridulce a jugadores, técnicos y aficionados. Y es que a pesar de adelantarse hasta en dos ocasiones en el marcador, los de Juan Carlos Gálvez no pudieron llevarse la victoria. De esta forma, el Xerez DFC Toyota no podrá cumplir el objetivo que se había marcado de ganar los cinco partidos que restaban en casa.

Los azulinos comenzaron anotando el primer gol cuando apenas se llevaba dos minutos disputados gracias al tanto de Christian. Todo hacía pensar que con el paso de los minutos la renta local iría aumentando. Sin embargo, los cordobeses no se amedrentaron, y empataron el choque a los ocho minutos de juego. El 1-1 hizo mella en la parroquia local, que tardó varios minutos en sobreponerse, aunque antes del descanso lograría ponerse nuevamente en ventaja gracias a un tanto de bella factura de Manuel Partida, de libre directo.

El inicio de la segunda parte no trajo buenas noticias para los de Juan Carlos Gálvez, que veían cómo Partida caía lesionado. La ventaja por la mínima se neutralizó a los 32 minutos de partido, cuando Christian tocaba el balón con la mano, era expulsado y permitía a Bujalance hacer el 2-2 desde el punto de penalti.

Al final del partido se llegó con dos equipos buscando ambas porterías, con juego de cinco, pero finalmente ninguno conseguiría hacer ningún gol más y con el 2-2 se llegaba al final.

Con este resultado, los azulinos ocupan la novena plaza con 26 puntos, los mismos que el Betis B, que es octavo. El próximo encuentro de la sección de fútbol sala xerecista tendrá lugar este sábado (18:10 horas) ante la Coineña FS.

--