El Xerez Toyota Nimauto busca la reacción en la difícil cancha del Zambú Pinatar

El Xerez DFC Toyota Nimauto ha vivido una semana convulsa con la dimisión irrevocable del técnico Sergio Barroso de forma imprevista. El preparador ha decidido marcharse cuando se llevan disputadas seis jornada de liga por asuntos estrictamente personales y después de encadenar tres derrotas consecutivas, la última ante el filial del Jaén Paraíso Interior (5-3).

Sin tregua, todos están centrados ya en el encuentro de este sábado (18:30) contra el Zambú Pinatar, un cuadro murciano que es octavo en la clasificación con nueve puntos, mientras que los azulinos ocupan la 12ª plaza con seis, fruto de dos triunfos.

El club ya trabaja para la contratación de un nuevo preparador, pero aún no ha cerrado ninguna de las opciones que baraja para el banquillo, entre las que se encuentran las de Jesús Azurmendi, Juan Carlos Gálvez y Ricardo Villaça.

La plantilla ha trabajado durante la semana con Antonio Gallego, entrenador del sénior B, para preparar una cita tan complicada como importante. El jerezano ha destacado que "después de esta semana tan atípica tras la marcha de Sergio, el club ha decidido que me haga cargo de forma momentánea de la situación y estamos para ayudar. Me siento muy feliz con la oportunidad que se me presenta y estoy ilusionado con poder ayudar en estos momentos. Además, todos, jugadores, cuerpo técnico y directivos, me lo están poniendo fácil, me han acogido muy bien. Es un honor sentir esa confianza que han depositado en mí y espero corresponder".

Bajo su punto de vista, el equipo "a pesar de todas las circunstancias se encuentra muy unido y es algo que me alegra mucho. Eso es fundamental de cara al partido de esta jornada, ya que nos medimos a un grandísimo rival, que durante las últimas temporadas siempre parte con el reto de estar arriba, y que es duro de batir en casa. Sabemos que perdieron la pasada jornada ante el Mengíbar por 7-5 y que buscarán recuperar terreno en su cancha para no quedarse fuera de la zona alta de la tabla. Poseen una gran plantilla, pero viajamos ilusisón y la intención de plantarles cara para romper esta dinámica negativa. El éxito es aprendizaje, sacrificio y perseverancia".