Zoila González: "Me mandaron a fregar"

Zoila González Vargas ha sido una de las protagonistas del partido que han disputado Jerez Industrial y Chiclana Industrial en el campo de La Juventud. La colegiada portuense sufrió la pasada semana "insultos sexistas" en el Trebujena-Puerto Real, que llevó al Comité de Competición a cerrar el Antonio Temblador 'Barrios'.

La árbitra tuvo en La Juventud un partido bastante tranquilo, supo llevarlo en todo momento y resolvió sin excesivas complicaciones. Tras el encuentro atendió a Diario de Jerez y a Mediaset, los dos únicos medios de comunicación que cubrieron el partido.

Zoila explicó cómo sucedieron los hechos en Trebujena: "Me dijeron que me fuese a fregar. Durante el partido no me di cuenta, fue mi asistente quien me lo comentó y yo lo puse en el acta". La colegiada rompió una lanza en favor del club trebujenero: "Fue un hecho que no suele ocurrir, en tres años que llevo pitando es la primera vez que me sucede y no quiero que al club implicado, que es el Trebujena, se le penalice ni se le mire mal. He ido a pitar más veces allí y nunca ha pasado nada". De hecho, el Trebujena lanzó un comunicado condenando los insultos.

De cualquier modo, "da rabia que te digan estas cosas, pero poco a poco se va viendo que (en la grada) hay personas que tratan de parar a este tipo de gente. Noto que poco a poco se va mejorando en este aspecto. Yo creo que se tiene que zanjar el insulto en general hacia los árbitros".

La árbitra portuense también agradece a la Federación el apoyo recibido: "El Comité de Competición ha actuado bien" y con el fin de "intentar que estas situaciones acaben erradicándose. Poco a poco se tiene que ir viendo que ante unos actos hay unas consecuencias".

El del Trebujena ha sido el primer campo que se cierra por insultos sexistas, aunque Zoila González cree que la entrada de las mujeres en el colectivo arbitral y en el fútbol irá normalizándose: "Hablando con árbitras que llevan más tiempo nos dicen que ha cambiado de lo que han tenido que vivir ellas a lo que ahora hay. Y lo vamos viendo también con los jugadores, si tienen que protestar protestan igual, no veo la diferencia de cuando llega un compañero o cuando pito yo. Me hablan con respeto y como árbitro no como una mujer-arbitro", reconoce esta colegiada que sueña con llegar a lo máximo, "aunque para eso tengo que trabajar mucho".