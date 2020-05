"Las amistades que haces son lo mejor que tiene el fútbol"

“Tengo más de cien camisetas de fútbol, pero la más especial es la que me regaló Coke cuando ganó en 2014 la Europa League con el Sevilla. Me la prometió y cumplió”. Así resume la colección que ha podido aglutinar en los últimos años Manuel Doblado, un conocido aficionado del Jerez Industrial apasionado del fútbol. “Yo trabajaba en un hotel de Costa Ballena donde asiduamente realizaban la pretemporada varios equipos, entre ellos el Sevilla, el Sporting o el Espanyol además de otros internacionales. Tenía el encargo de que a los jugadores no les faltara de nada, ayudaba a los utilleros en su trabajo y los jugadores, que por regla general son muy generosos, me obsequiaban de vez en cuando con alguna camiseta, chándal o incluso botas. Con el tiempo, he ido consiguiendo una bonita colección y entre camisetas, chubasqueros, chándals, botas, chaquetones y calzonas puedo tener más de 400 prendas de equipos de Primera, Segunda, Segunda B y también amateurs como la Valverdeña, Martos o Isla Cristina”, afirma.

Poco a poco “me he ido haciendo con un buen número de camisetas, la mayoría las tengo en casa de mis padres, pero yo no me considero un coleccionista. Simplemente tengo la suerte de haber trabajado en un lugar en el que he coincidido con grandes equipos y les he ayudado en todo lo que he podido. Tengo muchas del Sevilla, que es el club que más veces nos visitó, pero también del Sporting, del Zaragoza, Espanyol... y de muchísimos otros clubes de Tercera, División de Honor y Primera Andaluza. Me encanta el fútbol, considero que es una forma de hacer amistades y tengo amigos en muchísimas localidades. Es lo mejor que tiene el fútbol, poder conocer a otras personas que sienten la misma pasión por este deporte”.

Aunque ya no trabaja en el hotel, de aquellos años “mantengo comunicación con Coke, Pichu Cuéllar y Bernardo, que son muy amigos. Nos hablamos casi todas las semanas y nos interesamos por cómo van las cosas, por la familia y ahora todavía más con el asunto este del coronavirus. Como futbolistas son buenos, pero como personas mejores aún. También tengo una estrecha relación con José Luis Silva, preparador de porteros del Sevilla, o con Juan Martagón”.

A nivel sentimental, “les tengo cariño a todas, pero para mí es muy especial la de Coke, que tengo dedicada y firmada. Me dijo que si ganaban la final de la Europa League de 2014 me regalaba la camiseta y así fue. Pero si tuviera que poner todas las cosas que tengo, me quedo sin salón".

Acerca de la temporada y de lo puede suceder con su equipo, el Jerez Industrial, señala que "hemos hecho una gran primera vuelta y ahora el Puerto Real es el líder. Si va a haber ascenso, considero que lo más justo es que nos lo juguemos entre los dos, aunque no sé si la Federación puede optar por aceptar la propuesta del club para remodelar la categoría. La Primera Andaluza es un pozo y es injusto que en todas las categorías puedan ascender dos o más equipos y en esta sólo uno".