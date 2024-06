El III Torneo Internacional 'Más Mujer', otra vez en Montecastillo

Jerez/El III Torneo Internacional de Fútbol 'Más Mujer', que se celebrará los días 21 a 25 de junio en los campos de fútbol del Hotel Montecastillo, ha sido presentado en un acto al que ha acudido el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, junto a Mary Hidalgo, presidenta de la Asociación Nacional de Futbolistas Veteranas (ANFV), Keko Rosano, directivo de la ANFV, y el director de Montecastillo Diego Gómez.

Esta será la tercera edición que Jerez acoja este torneo internacional para mujeres futbolistas de entre 35 y 67 años; se espera la presencia en el torneo de un centenar de jugadoras diversos niveles de futbol de países como Francia, España o Estados Unidos. Entre los equipos presentes se encuentran Third String All Stars (USA-Canada), Sureñas F.C. (España–Cádiz), Parque Alcobendas (España-Madrid), Footeuses à tout âges (Francia), Reines des Zámies Foot (Alemania, Bélgica y Países Bajos), Equipo Ilusión (España), Colibrís (Francia) y Mix and More Foot (USA).

Este torneo nació con la vocación de repetirse anualmente y pretende ser un evento deportivo de referencia, no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista social y cultural. El Torneo Fútbol Más Mujer reúne principalmente futbolistas amateurs y esta temporada quiere organizar la Liga ANFV que reunirá igualmente futbolistas amateurs, pero dará cabida también a jugadoras que fueron profesionales.

En nombre de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el delegado de Deportes de ha felicitado a la Asociación Nacional de Futbolistas Veteranas (ANFV) por la organización de una nueva edición del Torneo Futbol Más Mujer en Jerez. José Ángel Aparicio ha recordado el potencial de las futbolistas de España. "Las mujeres de la selección española rompieron muchas barreras, muchos techos de cristal. Vuestra asociación también", ha afirmado. Y ha señalado tambiém que el futbol femenino crece, llena campos, gana adeptas. "Las chicas ya no sienten complejos. Queda mucho por hacer, pero este torneo es un paso más para reivindicar que el fútbol también lleva nombre de mujer", ha afirmado.

En el caso de Jerez, José Ángel Aparicio ha puesto como ejemplos de este progreso el Guadalcacin FSF de fútbol sala y el Xerez Féminas FC. "Sabemos las dificultades que deben superar por el hecho de ser niñas, adolescentes, mujeres que quieren jugar a fútbol. Esperamos que este torneo sirva para abrir más puertas a más mujeres. Este Ayuntamiento, el Gobierno de Jerez cree en la igualdad. El deporte es deporte. No tiene sexo. Deseamos que este torneo sirva para estrechar amistades; Que sea un acto de convivencia y amistad; y, sobre todo, espero que reine la diversión", ha manifestado.

Por su parte, Mary Hidalgo ha explicado que la asociación quiere fomentar el desarrollo y el crecimiento de las futbolistas dentro y fuera del campo. Ha expresado la necesidad de mejorar la comunicación para dar más visibilidad al fútbol practicado por mujeres. El liderazgo y el empoderamiento femenino dentro del deporte, el cuidado de la formación, para que la vida laboral de las deportistas sea larga y de calidad, y la conciliación familiar durante la carrera deportiva y después sea una realidad son objetivos de la Asociación Nacional de Futbolistas Veteranas.