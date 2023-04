El PP de Jerez asegura que Mamen Sánchez ha incumplido el 80% de su programa electoral

"Si Pedro Sánchez ha demostrado no tener un proyecto de país, Mamen Sánchez ha demostrado no tener un proyecto claro de ciudad. Y es que Pedro y Mamen Sánchez son dos caras de la misma moneda. Ambos llegaron con mentiras, con engaños y están haciendo todo lo contrario de lo que prometieron", aseguran desde el PP de Jerez, añadiendo que "Mamen Sánchez se presentó a las elecciones municipales de 2019 con un programa de 175 medidas. Cualquier jerezano que lo revise puede ver que ha incumplido el 80% de ese programa. ¿Qué credibilidad tiene una persona que incumple el 80% de lo que prometió?", se pregunta el portavoz del PP, Jaime Espinar.

"Y lo poco que ha hecho", añaden desde el PP, "lo ha hecho con parcheos, tarde, mal y gracias a fondos europeos o a otras administraciones. Porque prometió Mamen Sánchez una reforma del Mercado de Abastos y la tiene totalmente empantanada, o prometió una oficina de Policía en el centro y ha abierto una de playmobil".

El PP pregunta, "por ejemplo, dónde está el wifi gratuito que prometió para el centro de la ciudad o el Museo del Motor en el centro de la ciudad, o el Museo de la Guitarra. O dónde está la rehabilitación completa del Palacio Villapanés para ubicar la Casa del Flamenco". Espinar ha preguntado "en qué quedó el Museo de las Costumbres que iba a poner Mamen Sánchez en el Palacio Riquelme".

En este caso, Espinar ha lamentado "el nerviosismo de Mamen Sánchez que, tras ocho años sin hacer nada y tener un palacio totalmente en ruinas ahora anuncia una rehabilitación que es falsa puesto que lo único que ha hecho es contratar a una fundación para que diga lo que todos los jerezanos sabemos: que el Palacio y su fachada se caen. Una clara falta de proyecto y de nerviosismo que estamos pagando todos los jerezanos".

Continúa el análisis del programa electoral de Mamen Sánchez "que incluía un Centro Tecnológico y de Innovación del Motor que no está, autobuses lanzaderas municipales desde el Hontoria o Luz Shopping hasta el centro, que no están o la promesa de crear un polígono industrial de empresas tecnológicas y de I+D+I que, evidentemente, tampoco está".

"Como tampoco está la rehabilitación integral a la barriada de San Juan de Dios o los prometidos puntos de recarga para vehículos eléctricos ni el Consejo de la Sostenibilidad. Prometió en 2019 Mamen Sánchez que iba a desarrollar planes de prevención y extinción de incendios y desgraciadamente el pasado verano vimos que no se había hecho. Y sigue sin hacerse con el peligro que eso conlleva. Prometió Mamen Sánchez actualizar el estatuto regulador de las ELAs que no ha hecho, un segundo Plan de Igualdad, que no ha hecho, un Plan municipal de Juventud, que tampoco se ha hecho, poner en marcha una tarjeta ciudadana juvenil, de la que nada más se supo o que iba a garantizar la completa eliminación de las barreras arquitectónicas de la ciudad; algo que cualquier persona nada más salir de su casa comprueba que es otra mentira", aseguran los populares.

Jaime Espinar ha señalado que, "con este altísimo grado de incumplimiento, el de Mamen Sánchez no es el gobierno de la inversión como falsamente se vende, sino el gobierno de la invención, un gobierno que no cumple y que lo poco que hace lo hace con parcheo, con improvisación, tarde y mal".