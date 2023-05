Santiago Casal reclama "la mejora urgente de los servicios públicos municipales"

"Las medidas de la formación andalucista, fraguadas en su proyecto de gestión para la ciudad, parten de un serio análisis y diagnóstico fruto de las visitas y reuniones realizadas y que obligan a tomar decisiones urgentes para paliar muchos desafíos en los que se encuentra actualmente la ciudad". Así lo afirma el candidato de Andalucía Por Sí, Santiago Casal, quien no ha dudado en recalcar que "Jerez merece más y sus ciudadanos y ciudadanas se merecen estar orgullosos de una tierra".

Para el candidato, además, la ciudad "tiene un potencial por explotar y, desde la vocación del servicio público trabajaremos por el empleo, la construcción de viviendas sociales, la mejorar de los servicios públicos, la atención a la dependencia, el reconocimiento y la puesta en valor de los agentes de dinamización de la cultura, el motor económico de los barrios, la participación de las entidades vecinales y asociaciones, la atención a mayores, la apuesta por los jóvenes y hacer de Jerez una ciudad moderna y amable".

La formación andalucista oferta también, desde "el convencimiento de su esfuerzo, un objetivo claro para la ciudad, recuperar y mantener el esplendor que nos de ilusión y alegría, desde la confianza en los emprendedores, la apuesta por la inversión, la apertura de la cultura y su reconocimiento, y sin dejar a nadie atrás porque el sentimiento andalucista va más allá de unas siglas políticas".

Casal afirma que Andalucía x Sí "se ha dejado las suelas de los zapatos y la voz, literalmente, para conocer a fondo las necesidades y demandas que nos exigen los ciudadanos. No les vamos a fallar, a cada problema una solución y no solo eso, creatividad, esfuerzo, diálogo y consenso para alcanzar las metas porque las mismas son compartidas. No vamos a perder ni un minuto en retóricas estériles y trasnochadas de índole ideológico o entrar en el 'y tú más...', nuestros esfuerzos se centrarán en el progreso, creación y soluciones para una ciudad que ya se merece levantar cabeza".

Del mismo modo, Casa insiste en que se pueden escrutar cada una de las medidas que están recogidas en el programa accediendo desde la web del partido, redes sociales o género publicitario que se está repartiendo por toda la ciudad. No obstante, la formación andalucista detalla que "ha articulado su programa en base a cinco ejes programáticos: La recuperación de la dignidad de los barrios, la mejora urgente de los servicios públicos municipales, empleo y desarrollo económico, políticas sociales y ciudadanía".

El andalucista con dilatada experiencia en movimientos vecinales en su juventud propone "retomar la mesa sectorial que de voz real a las asociaciones vecinales para dar soluciones reales a las problemáticas de las barriadas, muchas actualmente inoperativas por desidia".

Además, apuesta por realizar "una política económica desde el consenso, con el objetivo de disminuir la deuda desde un gran pacto municipal de fuerzas, municipalizar el cuerpo de bomberos, aumentar la plantilla de la Policía Local y su formación, apoyar al taxi, trabajar codo con codo con los motores económicos de la ciudad, especialmente el pequeño y mediano negocio, habilitar el parque tecnológico industrial para uso de transformadoras agilizando e incentivando su actividad".

"Seremos escrupulosos con el cumplimiento de la normativa municipal en todos los campos y lucharemos porque la ciudad sea limpia, sostenible, segura y galante de su rico tesoro patrimonial, material e inmaterial, ensalzando y dando voz a las fuerzas vivas de la cultura", destaca Casal.

Tal como detalla, "estas son solo algunas de las medidas de una hoja de ruta ingente y realista trabajada por personas muy competentes y sensibles con la realidad que pondremos en marcha si contamos con el apoyo necesario. Cualquier ciudadano puede consultar el programa de gobierno en la web: jerez.andaluciaxsi.com".

"Desde el convencimiento de una sinergia que articule el potencial de cada jerezano/a podemos cambiar y mejorar hacia la dirección de una Jerez de altura y de futuro. No vamos a descansar hasta conseguirlo, porque Jerez merece más", concluye el candidato Santiago Casal.