Sánchez y Casado afianzan sus desencuentros

El presidente del Gobierno y el líder del PP se han reunido este lunes en la Moncloa en un clima de confrontación más dura que pura, que sigue intratable tras la octava entrevista entre ambos dirigentes, la primera tras la investidura.

"El PP no ha variado ninguna de sus posiciones, a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición". Así rezaba un mensaje remitido por la Secretaría de Estado de Comunicación poco antes de que compareciera el máximo dirigente popular, sentenciando la sensación de que el entendimiento va para rato en el kilómetro cero.

Las elecciones vascas y gallegas del 5 de abril no son un buen acicate para trepar por los grandes muros que les separan (Cataluña, con las componendas con ERC, y la economía, con la subida del salario mínimo y los retoques en ciernes de la reforma laboral), pero están condenados entenderse en los asuntos de Estado, apartado en el que se ilumina la luz roja (por urgente) de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. O la financiación autonómica, la reforma del Código Penal, la despoblación, la problemática del campo, agravada con el Brexit..., etc.

El encuentro ha durado una hora media, entre las doce de la mañana y la una y media. Casado ha comparecido ante los medios tras hacerse de rogar más de una hora. Sánchez. como es habitual en estas lides, no. Lo hizo la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

"Mano tendida para pactos de Estado". "Compromiso por España". "Como si yo fuera el presidente y él jefe de la oposicón". Así de conciliador exhibió Casado su postura ante los medios.

Al frente de un Gobierno de coalición más cohesionado de lo que muchos ilustres analistas vaticinaban, Sánchez quiere abrir una nueva etapa de "diálogo social y político". El baño de institucionallización que se está dando Unidas Podemos con su entrada en el Gobierno de la Nación tuvo un timbre de gloria en los tímidos aplausos que le dedicaron al rey Felipe VI los ministros morados durante la apertura del esta XIV legislatura en el Congreso. Ya en diciembre, el ahora portavoz parlamentario, Pablo Echenique, valoraba el el "olfato político” del Monarca durante su discurso navideño.

Sánchez rechaza la acusación del PP de que la creación de una mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña sea una especie de genuflexión ante sus muletas indepdentstas de ERC. El líder socialista ya afirmó este pasado fin de semana ante sus barones territoriales, en el Comité Federal del PSOE, que bajo ningún concepto pondrá en peligro la unidad de España ni la igualdad entre territorios.

Pero Casado no le cree. Y este lunes ha vuelto a dejarlo claro.

El presidente nacional del PP refirió que le había solicitado al jefe del Ejecutivo que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas; que asuma la inhabilitación (pendiente de ratificación por el Supremo) del presidente de la Generalitat, Quim Torra; que no reforme el Código Penal para beneficios ad hominen (de los presos soberanistas) y que no nombre a Dolores Delgado fiscal general por "falta de imparcialidad".

Venezuela siempre está ahí

Casado también pidió a Sánchez que reconozca a Juan Guaidó como legítimo presidente venezolano y que se aclaren los vaivenes de los versiones de la reunión entre el ministro Ábalos y la número dos de Nicolás Maduro en Barajas.

Cuatro de sus encuentros anteriores, desencuentros en rigor, tuvieron como este lunes como escenario el Palacio de La Moncioa y las otras tres el Congreso de los Diputados.

A pesar de la fecha, el 1 de agosto (de 2018), la primera de sus reuniones fue la menos caliente de todas. Duró casi tres horas, en un clima de entendimiento. Ambos se prometen lealtad y colaboración y dicen querer fiarse del contrario, pero advierten de que estarán vigilantes. Una semana después de la victoria del PSOE en los comicios de abril de 2018, Sánchez llama de nuevo a Casado, que le confirma l presidente en funciones que no facilitará su investidura con una abstención y pide que el nuevo Ejecutivo no dependa de los separatistas. El pasado verano se celebraron otros tres cara a cara. El líder socialista estaba inmerso en tira y afloja con Podemos, que le reclama su entrada en el Gobierno a cambio del apoyo a su investidura, lo que no sucedió hasta que los españoles volvieron a las urnas el 10 de noviembre. Días antes, el 16 de octubre, Sánchez convoca a los principales líderes de la oposición para analizar la situación en Cataluña, donde ardía la calle con la sentencia del procés.

Sánchez dobló el espinazo con Podemos tras el 10-N y el presidente insomne con ministros de Podemos se fundió al día siguiente en un impostado abrazo con Pablo Iglesias. La coalición que pregonaba no era un sueño roto y se hacia realidad. El primer Gobierno bicolor de la democracia -el más pomposo derivado de la fragmentación parlamentaria- se ponía en marcha y el PP se tragaba la quina de un pacto con el independentismo que ya ha dibujado aros por los que pasan los socialistas, como el nombramiento de la ministra de Justicia Dolores delgado como fiscal general.

Delgado y el CGPJ

Un dedazo ante el que ha claudicado también el vicepresidente segundo del Gobierno. Iglesias da por bueno el nombramiento de Delgado en su primera entrevista. "Todos los jueces y fiscales tienen su ideología. Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad". "Es una decisión colegiada del Gobierno y hay que respetarla". de coalición. Los argumentos del líder morado chirríaban con sus declaraciones de un año atrás, cuando pidió la dimisión de Delgado (que este jueves es examinada en el Pleno del Congreso) por unos audios del ex comisario José Villarejo.