Sólo tiene un par de ingredientes pero lo cierto es que no resulta nada fácil hacer una jugosa y rica tortilla de patatas. A unos les gusta bien cuajada, a otros no demasiado hecha, con cebolla, sin ella... hay mil formas de hacerla. Ahora The New York Times acaba de incluir entre sus páginas la receta de la tortilla de patatas, pero no cualquiera; se ha fijado en el método de elaboración que sigue el chef Ferrán Adriá, uno de los cocineros españoles más famosos en el mundo quien, usando patatas fritas del bolsa (él las llama "patatas chips"), inventó este plato hace una década para dar de comer al personal de El Bulli, su laureado restaurante. La receta está recogida en el libro La comida familiar: cocina casera con Ferrán Adriá, y el periódico norteamericano la califica de "deleite".

Empezamos con una tortilla de patatas chips: https://t.co/gcztYFBvRH. Puede romper muchos esquemas, pero sin duda es la tortilla de patatas más rápida del mundo… ¡y está muy buena! Importante que las chips sean de buena calidad. #SeguimosConectados pic.twitter.com/fZLQADX6SV — Ferran Adrià (@ferranadria) March 29, 2020

La obra que recoge esta tradicional receta al modo Adriá se basa en "crear una comida con sobras o ingredientes restantes de otras recetas para alimentar, con gran ingenio, al personal del restaurante antes del servicio y, en la situación ideal, establecer una conexión en la mesa".

En un momento en que la restauración no entiende de fronteras ni de patrias, uno de los diarios estadounidenses más prestigiosos anima a "aprovechar al máximo los ingredientes básicos" y "sacar jugo a las restricciones" para obtener un producto inmejorable. "El encanto de la tortilla de Adriá radica en su simplicidad: con solo huevos, papas fritas y aceite de oliva, evoca los sabores de una elaborada tortilla española, pero se arma y cocina en unos cuantos minutos", puntualiza la publicación.