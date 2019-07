“Hemos crecido a pasos agigantados en Andalucía en estos seis meses”

“Desbloquear, pagar, reprogramar y simplificar”. La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, resumió ayer en estos cuatro puntos las claves del cambio experimentado por el sector agroalimentario desde la llegada a la Junta de Andalucía del Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos.

“En estos seis meses, hemos dado pasos de gigante”, significó la titular del macrodepartamento que agrupa a las antiguas consejerías de Agricultura, de un lado, y Medio Ambiente, de otro, durante su intervención en los Desayunos Informativos que organiza el Grupo Joly con el patrocinio de Banco Santander, celebrado en las bodegas Álvaro Domecq de Jerez.

En presencia de numerosos empresarios y autoridades políticas, entre ellas la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, Crespo hizo ayer una encendida defensa de la gestión de los socios de Gobierno al frente de la Junta y de sus resultados hasta la fecha, que a su juicio se plasman en la “estabilidad y confianza” generadas para que “Andalucía se convierta en polo de atracción de inversiones”.

La que fuera portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz hizo gala de la “estrecha relación” que mantienen los socios del Ejecutivo andaluz, que forman un Gobierno “con vocación de permanencia” en contraposición al fracaso de las negociaciones entre el presidente español en funciones y el líder de Unidas Podemos para formar Gobierno en España, entre “otras dificultades políticas que atraviesa España”.

"Andalucía no podía seguir siendo una rueda oxidada a la que costaba mucho dar la vuelta”

Y fruto del entendimiento entre PP y Cs, prosiguió, es el proyecto de presupuestos andaluces para 2019, “acordado con Vox y que seguramente se aprobará el próximo día 18” y al que “por primera vez se han incorporado enmiendas de la oposición para mejorarlo”, tanto del PSOE como de Adelante Andalucía.

Los presupuestos reflejan, según Crespo, la apuesta del nuevo Gobierno andaluz por el sector agroalimentario a través de un incremento del 15% de las partidas, que se traduce en 345 millones de euros más y en 1.753 millones en total. De esta forma, aseguró, se podrá atender las demandas del sector, porque hasta ahora, “todos los años se quedaban cortas las órdenes de agroindustria, que se van a reforzar y en las que se va a primar a las empresas que más exportan, que generan más empleo y que incorporan a más mujeres”.

Junto al incremento de la asignación presupuestaria, la Consejería de Agricultura tiene las miras puestas en la nueva PAC que se decide en Bruselas y en la formación del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Agricultura y el Ministerio para la Transición Ecológica, para defender los intereses de Andalucía, que se juega mucho en la Política Agraria Común post-20.

“La PAC va a cambiar y Andalucía tiene que estar preparada para implantarla. Hay un refuerzo de la arquitectura verde en respuesta a la demanda de los ciudadanos de más seguridad alimentaria, sin renunciar al sabor y a la calidad, y por eso se va a destinar un 30% más de fondos para el desarrollo sostenible, algo en lo que Andalucía es puntera y lo tiene que hacer valer, pero no a costa de los agricultores, que han hecho un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de la sostenibilidad y de las nuevas tecnologías, y eso hay que primarlo”, significó.

"Hemos generado estabilidad y confianza para que Andalucía sea un polo de atracción de inversiones”

En su repaso a la situación del sector, la consejera recordó que las exportaciones agroalimentarias andaluzas crecieron un 9% en el primer trimestre, con un valor de 4.483 millones de euros, lo que a su juicio es señal inequívoca de “fortaleza y confianza”.

Entre otras medidas que benefician al campo de la provincia y la campiña jerezana, Crespo aludió a la supresión del impuesto de sucesiones y la modificación de la orden de ayudas a la incorporación de jóvenes, para la que también se contempla un incremento presupuestario y mayor flexibilidad; el plan de los caminos rurales, dotado con más de 70 millones y cuya declaración de interés general facilita el trabajo de las administraciones locales; la apuesta “sin complejos” por la caza sostenible con el adelanto en dos meses de la orden de veda; y el impulso de la ganadería ecológica, la remolacha de siembra otoñal y la pesca.

En materia medioambiental, la titular de Agricultura aludió al pacto del agua, y enumeró las actuaciones que se están realizando en la mejora de la depuración –en la provincia se está trabajando en la mejora de la depuración en Jerez y otros cinco municipios– y la limpieza de cauces, entre ellos el río Guadalete. Y todo ello sin olvidar la ley del cambio climático y la ley de economía circular, que harán que “los residuos dejen de ser un problema para convertirse en una oportunidad”.

“Le pedisteis al presidente agilidad administrativa, porque la Junta no podía seguir siendo una rueda oxidada a la que costaba dar la vuelta, pero también le pedisteis diálogo e interlocución, y eso es lo que hemos hecho pero no sólo por escuchar, sino para que las demandas del sector se plasmen en el día a día”, dijo la consejera, quien recalcó que “en sólo seis meses hemos dado pasos de gigante y hemos ganado competitividad; hemos crecido a velocidad importante, algo que Andalucía no había tenido hasta ahora y que vamos a seguir haciendo”.

En definitiva, el trabajo de la Consejería en los últimos seis meses con el respaldo del Gobierno bipartito en Andalucía puede resumirse en el mensaje con el que Carmen Crespo concluyó su intervención: “Creo que estamos acertando con esta fórmula de interlocución directa”, que ha permitido “desbloquear, pagar, reprogramar y simplificar las órdenes de fondos europeos que van destinados a un sector estratégico como es la agricultura y la ganadería”.