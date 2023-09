Apuñalamiento en Jerez: "Me puso un cuchillo en el cuello"

"Mañana no vengáis", "mañana, tres o cuatro". Uno de los dos alumnos a los que el presunto agresor acorraló como rehenes en el aula de 3º de la ESO del instituto Elena García Armadas asegura que el presunto agresor avisó el día antes después de que "le tirasen agua o algo así".

El presunto autor de las agresiones a las primeras de cambio, nada más comenzar la clase, apuñaló a un alumno. El compañero acorralado explica que se acercó la profesora, que recibió la agresión en la ceja -ha sido operada en el párpado-, herida de la que sangró abundantemente -hubo un reguero por el pasillo y también restos de sangre en la puerta principal del instituto- y se desató el pánico.

Los alumnos salieron despavoridos de la clase salvo un par de ellos, que se quedaron en la esquina más lejana a la puerta, donde estaban sus pupitres. Se acercó entonces otro profesor, alarmado por los gritos, cuando el presunto agresor acorraló a los dos alumnos que se quedaron en la clase. "Llegó el profesor" -que luego resultó agredido- y le dijo al presunto agresor "estate tranquilo, tranquilo". "¿Qué me vas a hacer?, le dijo" el presunto agresor, según explica el alumno acorralado, "y me puso un cuchillo en el cuello. Entonces el profesor se acercó, hizo así -describiendo un movimiento lateral- y me pude escapar".

Otros alumnos estaban en el patio y no se enteraron del incidente hasta que bajaron los que estaban en el patio; otros, que tenían programada una excursión a la exposición de Méliès en el González Hontoria, creían que los bajaban para desplazarse a la visita; pero a la mayoría les cogió en clase y en cuanto se corrió la voz el pasillo de la segunda planta fue un hormiguero con los chavales corriendo asustados, viviéndose escenas de pánico.