Apuñalamiento en Jerez: "Llegó la profesora para quitarlo y le salvó la vida"

"Llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó mi amigo, fue a apuñalarle en el pecho y llegó la profesora para quitarlo y le salvó la vida". Así ha relatado este jueves un alumno del IES Elena García Armada de Jerez la agresión a varios estudiantes y a profesores por parte presuntamente de un alumno del centro.

Poco después de comenzar las primera clase (según testimonios) un alumno de 14 años sacó de su maleta dos cuchillos e "intentó apuñalar" a uno de sus compañeros. El pánico tomó el instituto y la mayoría de los estudiantes comenzó a llamar a sus familias alertando de lo ocurrido, acudiendo rápidamente a las puertas del centro para sacarlos. Durante horas han estado aguardando en la calle para recoger a sus hijos, viviéndose momentos de mucha tensión.

"Mi hijo ha sido testigo de primera línea. Ha sido el primero que dio la voz de alarma cuando vio al compañero sacar dos cuchillos de la mochila. Levantó a sus compañeros para que salieran de la clase, pegando voces por el instituto para que todo el mundo saliera. Lo que ha podido ver es que iba directo a un compañero pero sólo le ha tocado la espalda y éste le dio una patada para alejarlo. Pero sí alcanzó a otro alumno dándole en el brazo. La profesora acudió y le dio en el ojo... Es lo que me ha contado mi hijo claro. Yo pensaba que me estaba llamando porque se le había olvidado algo en casa y cuando me lo relata super alterado me he quedado impresionada", cuenta una madre visiblemente nerviosa.

"Le han tomado declaración y hasta que no lo vea no me voy a quedar tranquila. Está en estado de shock, muy nerviosa... Vamos a dar gracias a Dios de no ser tan grave como podía haber sido. Ha vivido un episodio que no tendría que haber vivido", continúa explicando esta madre. A las puertas del instituto los rumores y comentarios 'corrían' de un lado para otro y muchos comentaban que el presunto agresor había recibido insultos desde hace tiempo. "Al parecer siempre se han metido con él, en estas edades hay algunos niños crueles, no sé si se ha sobrepasado su límite de paciencia a una situación que presuntamente podría estar sufriendo...", señala una madre a este Diario.

"Tú te crees que nunca te va a pasar y pasa. Yo estaba arreglando a mi chica para traerla al colegio aquí al lado y me llamó mi hijo asustado diciendo 'mamá, que han apuñalado a un niño'. ¿Pero qué ha pasado? Le pregunté. 'No sé, no sé'. Se encerraron primero en la clase porque vieron a un chiquillo corriendo por el pasillo con sangre en el brazo y luego bajaron todos corriendo. A los minutos me volvió a llamar para decirme que a una profesora le habían apuñalado en el ojo. Y me vine corriendo", declara otra madre a las puertas del IES.

Algunos niños se acercaron a la reja cuando los aislaron en el patio y hablaron con sus padres en los primeros momentos. "Estoy súper nerviosa, al principio por la incertidumbre de no saber nada. Mi niña tiene 17 años y fue ella la que me avisó por teléfono. Me dijo que habían apuñalado a una profesora y a un alumno, y que no podían salir. Me he venido, se ha acercado a la reja y he podido hablar con ella. Esto parece surrealista", declaran unos padres.

Los teléfonos echan humo. Algunas madres se abrazan, otros familiares no pueden reprimir las lágrimas por la tensión, se consuelan y preguntan a cada instante cuándo podrán sacar a sus hijos e ir a casa. "No sabemos nada pero a mí me falta saltar la reja y recoger a mi niña. Los profesores nos han dicho que están bien. Ella me llamó cuando ocurrió todo, que se estaba liando en el instituto porque había un chiquillo con un cuchillo y que le había dado un profesor y a un alumno, pero no sabemos nada seguro. Tengo mucha ganas de llevarme a mi hija a mi casa", cuenta una madre de una alumna de 16 años.

"Estamos muy nerviosos porque yo llamaba a mi sobrino y no me cogía el teléfono y ha sido horroroso. Lo que queríamos saber es si estaba bien. Mi sobrino estaba atacao, tenía los ojitos de haber llorado de los nervios. Me ha contado que estaban arriba y que empezaron a escuchar '¡correr, correr!' y se pensaban que al principio era una broma pero después escucharon gritos, vieron sangre y dice que bajó rapidísimo. Dice que una compañera se salió hasta del colegio de lo nerviosa que estaba, que saltó y se fue para su casa de los nervios", describe la tía de un menor. A su lado, una madre dice "mi niña es el primer año de instituto, no trae teléfono y no he podido aún hablar con ella. No sé cómo estará".

Cuando los alumnos empezaron a salir sobre las diez y cuarto de la mañana bajo el control de la Policía, algunos relataron lo vivido en el interior del instituto: "Un profesor comenzó a decir por megafonía que saliéramos al patio. Yo salí andando porque pensaba que era un simulacro, que lo hacemos todos los años, me he sentado ahí y he visto salir a un amigo con una venda en el brazo. Estoy un poco nervioso. Conozco al chico que lo ha hecho, él se suele poner ahí a jugar solito y un día fui a hablar con él y bueno, pues... No es mala persona. Dicen que ayer se metieron con él".

"Yo estaba en mi clase, vi a gente correr y la persona herida se paró en mi clase diciendo que le habían apuñalado", describe otro alumno a los medios de comunicación. "Estaba en el pasillo diciendo 'venga pasar que a vosotros no os voy a hacer nada'. Y un profesor le quitó los cuchillos", añade otro. "En el recreo lo veíamos y no se juntaba con nadie, estaba solo", describe otro joven.

"Estamos un poco impactados porque un compañero ha traído unos cuchillos y ha apuñalado a un colega nuestro, pero dentro de todo, estamos tranquilos. Un día antes avisó a dos compañeros de que no vinieran, lo tenía todo preparado. Sabía a lo que venía. No han sido graves las heridas, pero es impactante", declaraba un amigo de uno de los heridos.

Algunos niños salieron corriendo en el primer momento del suceso y a otros sus padres firmaron una autorización para llevárselos antes de que la Policía prohibiera la salida de los alumnos. Una de las madres que ya tenía a su hija en su casa comenta que "lo estamos viviendo como un horror. Hemos tenido suerte y hemos podido sacar a los niños temprano. Tal y como dejé al chico en el cole me vine corriendo porque me avisó mi niña y una profesora sacó folios y nos dijo que si escribíamos la autorización podíamos sacar a los niños. Increíble que haya podido ser esto".