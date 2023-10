La Asociación Asperger TEA Cádiz lamenta "la estigmatización y la exposición pública" que se ha hecho del menor

La Asociación Asperger TEA Cádiz desea expresar su profunda preocupación y descontento con respecto a un suceso ocurrido el pasado jueves 28, que ha involucrado a un menor, así como manifestar nuestro deseo de una pronta recuperación de los heridos.

Consideramos que la protección de la identidad y la privacidad de los menores es de la mayor importancia, y debe ser una responsabilidad compartida por todos los miembros de la sociedad.

Asimismo, queremos destacar que la estigmatización y la exposición pública de un menor pueden tener un impacto duradero en su vida y en su bienestar emocional, por lo que es fundamental que la sociedad en su conjunto se una en la protección de nuestros jóvenes y en el respeto de sus derechos fundamentales.

Sin embargo, es importante señalar que algo falla con el sistema educativo actual al haberse inhibido de su responsabilidad en relación con el caso, al comentar que "no había abierto ningún protocolo de bullying". Todo esto no significa que no haya habido indicios de bullying, sino que, posiblemente, no se haya detectado o no hayan habido los medios necesarios para abordarlo adecuadamente.

Desde la Asociación, reiteramos nuestro compromiso de trabajar en pro de un entorno en el que todo el colectivo pueda crecer y desarrollarse en un ambiente seguro y respetuoso. Estamos convencidos de que, tras lo ocurrido el pasado jueves, tenemos la obligación de aportar contexto al debate social existente. Son demasiados los casos de bullying que sufren nuestros hijos e hijas en los centros educativos, y los recursos puestos por la administración son, a todas luces, insuficientes tanto para acompañarlos en su día a día como para educar al resto de escolares y a ellos mismos a crecer en igualdad.