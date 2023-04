"Aquí ha habido tiroteos, peleas con catana, heridos... Pero falta voluntad política para solucionar el problema"

Llegan los días festivos por la Semana Santa y los vecinos de la Avenida de Méjico y entorno temen un repunte de incidentes en la zona. No es algo nuevo la denuncia vecinal ante la inseguridad y prácticas ilegales que se vive y se ve en esta avenida, por lo que la "desesperación" de los residentes es máxima.

"Esto está igual que siempre y el Ayuntamiento no hace nada. Peleas a diario y se siguen viendo a las chicas de los bares en la puerta", declara una vecina de la zona, quien lamenta que la frecuencia de los altercados cada vez es mayor. "Estamos hasta las narices. Todas las veces que nos hemos reunido con el delegado de Seguridad, Rubén Pérez, y con la alcaldesa Mamen Sánchez hemos tenido muy buenas palabras, pero aquí no se ha hecho gran cosa. La presencia policial es prácticamente nula", denuncian los afectados.

Las peleas en la calle son continuas. Cabe recordar el grave suceso que se registró el pasado mes de diciembre cuando se produjo un atropello múltiple e intencionado frente a las puertas de un local de ocio nocturno en esta avenida. En enero se conoció otro gran incidente por una pelea con gritos y disturbios protagonizados por varios jóvenes durante la madrugada. Y en febrero, se volvió a compartir por redes sociales otro vídeo en el que se veía una fuerte disputa con agresión entre varios individuos en la calle.

"En estos días de fiesta hay un repunte, y cuando venga el Mundial de Motos y la Feria esto será horrible. Todos los años se ha dicho, no es algo nuevo y no es que el Ayuntamiento no lo sepa", subrayan los vecinos.

"Para nosotros es mucha inseguridad. Aquí ha habido tiroteos, peleas con catana, heridos... Y ahora, a pensar que tu hijo o tu hija tiene que volver de noche porque ha salido con sus amigos y a la vuelta se va a encontrar esto... No hay derecho", subraya una vecina de la avenida.

"Aquí existe un abandono general. Hay acerado roto, los alcorques levantados... Pero lo más importante y lo más grave es que hay bares de prostitución, con todo lo que lleva eso y la inseguridad", añaden los afectados. Dicen que "no sabemos cuál es la solución, pero lo que tenemos claro es que tiene que venir desde el Ayuntamiento. Aquí se ejerce la prostitución, se ve".

"Hace falta alguien que tenga ganas de solucionar el problema. Vemos a las chicas sin ropa interior sentadas en las puertas de los bares, que me digan a mí si es para tomarse una copa... Si se quiere se puede solucionar, falta voluntad política para dar una solución definitiva", remarcan.