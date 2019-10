El Ayuntamiento destierra a los perros del complejo de Chapín

Si usted pasea habitualmente con su perro, perfectamente atado, por los aledaños del complejo deportivo de Chapín, olvídese de hacerlo más. El argumento, la decisión del Ayuntamiento de aplicar desde hace un mes la ordenanza municipal de acceso a instalaciones deportivas.

Oficialmente, tal y como se ha expuesto a muchos usuarios que han enviado sus pertinentes quejas a la delegación de Deportes, la razón responde a la aplicación de la normativa, sin más. No obstante, los vigilantes de seguridad hablan de que todo es producto de la reiterada presencia de algunas personas con perros sueltos. Desde Deportes, se argumenta que “el complejo deportivo de Chapín es considerado una instalación deportiva en base al artículo 2 de la Ordenanza de instalaciones deportivas de la ciudad de Jerez”.

En el capítulo II de la citada ordenanza se regulan las “normas mínimas de régimen interior para los distintos tipos de instalaciones deportivas, prohibiendo para todas ellas la entrada de animales”, salvo en la Escuela de Equitación”, explican desde la delegación. “Por todo lo cual, acatando las normas establecidas en la ordenanza de instalaciones deportivas de esta ciudad de Jerez, desde esta delegación de Deportes se prohíbe la entrada de animales a toda instalación deportiva”.

La decisión ha levantado una oleada de quejas por parte de muchas personas que a diario pasean por esta zona con sus perros. De hecho, en redes sociales ya ha comenzado un movimiento asociativo para protestar contra las medidas, que muchos afectados consideran “desproporcionada”.

Los usuarios lamentan que “mientras en el norte del país y en muchos países europeos se puede acceder sin problema alguno a cualquier establecimiento con animales, aquí todo lo contrario. Sin ir más lejos, hace poco sucursales de Bankia y en el propio El Corte Inglés de Cádiz se permitió el acceso a sus instalaciones de perros atados. Aquí, sin embargo, se impide la entrada a un recinto abierto y en el que los perros, convenientemente atados, no hacen ningún daño”.

Otros usuarios consideran una decisión “discriminatoria porque llevo paseando con mi perro desde hace seis años, el tiempo que lo tengo, y nunca ha pasado nada. He ido con su correa y andando, siempre cumpliendo las exigencias tanto a nivel estatal y de ámbito local de que tiene que ir atado. Comprendo que hay dueños que no lo hacen y me parecería totalmente justo que se les sancionara administrativamente hablando”.La prohibición, como queda patente en la contestación que se ha realizado a algunos usuarios, no se hace extensiva a la Escuela de Equitación, situada en pleno corazón de este complejo deportivo.

Esta circunstancia ha enojado también a muchas personas que no entienden la “discriminación”, a la vez que se quejan de que este hecho (el que muchos perros vayan sueltos por allí) haya podido ser el detonante de la prohibición total. Es más, algunos vigilantes municipales han asegurado a este medio que ya ha habido numerosas denuncias a los responsables de la instalación ecuestre (una concesión), sin que se haya puesto remedio al asunto.

La prohibición de acceder a los perros al complejo deportivo de Chapín que ha llevado a cabo el Ayuntamiento contrasta con el anuncio, el pasado mes de julio, de la creación de una mesa de Protección y Bienestar Animal, o con los cierres de algunos parques caninos de la ciudad, en muchos casos por la falta de mantenimiento.