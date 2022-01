La Biblioteca Central de Jerez "no levanta cabeza" desde hace diez años

Trabajadores y usuarios de la Biblioteca Central han denunciado falta de personal, lo que ha propiciado que se reduzca el número de tardes que abre este espacio a tres.

Fuentes cercanas han apuntado que el personal "se viene resintiendo desde el ERE municipal de 2012, a lo que se han ido sumando la pandemia, bajas por Covid u otras enfermedades y causas, jubilaciones, etc. Situaciones que han sido cubiertas a la mitad y es que ahora hay en torno a 14 trabajadores y antes eran 24. Así no se puede llegar a atender a los ciudadanos tal como se merecen. Una biblioteca pública debe abrir mañana y tarde, todos los días. Se puede decir que no terminamos de levantar cabeza desde hace diez años. Ya abrir cada día resulta complicado. Los usuarios se quejan de esta penuria". Hay que destacar que antes de la llegada de la pandemia, la Biblioteca abría todos los días también por la tarde. La decisión de abrir tres tardes se tomó el pasado verano.

A esta situación hay que añadir la falta de espacio, una demanda histórica por el hecho de compartir edificio con el Archivo Histórico Municipal, que a su vez está a la espera de una sede más acorde a las necesidades que requieren este tipo de documentos. "Las infraestructuras son las que hay y si necesitamos arreglar algo, pues aquí la cosa va más lenta. Pero podemos decir que la Biblioteca se mantiene", cuentan estas mismas fuentes, que recuerdan que el edificio es del año 1910.

Por su parte, desde la Delegación de Cultura no niegan la situación y reconocen que esta falta de personal "es algo crónico desde el ERE, cuando la Biblioteca vive bajo mínimos, a lo que se ha sumando la pandemia. Hacemos todo lo que podemos por nuestra parte, hacemos juegos malabares para cubrir las bajas".