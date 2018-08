El Bosque busca nuevo inquilino

El conocido restaurante El Bosque, ubicado en el parque González Hontoria, podría reabrir sus puertas en unos meses. El Ayuntamiento acaba de iniciar el proceso de licitación de estas instalaciones municipales que durante varias décadas fueron regentadas por los hermanos Alfonso y Antonio Rodríguez. La intención del gobierno municipal es la de adjudicar el negocio hostelero por un periodo de 25 años a cambio de 1,1 millones de euros. Eso sí, el futuro adjudicatario tendrá que encargarse, además, de reformarlo puesto que, aunque el estado de conservación de la edificación se califica como "aceptable" por los servicios municipales, los forjados de los techos de la planta baja y del sótano se encuentran en mal estado y se hace necesario reparar los problemas de humedad de algunas estancias.

Las instalaciones llevan cerradas desde el pasado año una vez expirada la anterior concesión administrativa. Fue el pasado jueves cuando el ejecutivo aprobó en la junta de gobierno local el inicio del procedimiento para buscar un nuevo inquilino para estas instalaciones de propiedad municipal.

Al futuro adjudicatario se le obliga a realizar unas obras previas antes de poder abrir

Los criterios de designación serán fundamentalmente económicos. Así, se valorará para la adjudicación las ofertas superiores a los 1,1 millones de euros fijados en la licitación, un importe que podrá abonarse durante toda la concesión en cuotas anuales. Eso sí, se exige un primer abono a la firma del contrato de unos 75.000 euros y se valorará no solo que se adelante el canon sino que también se plantee reducir el tiempo de explotación de las instalaciones. Además, y tal y como exige la nueva normativa de contratación de las administraciones públicas, se incluye como criterio la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

En el pliego de condiciones que rige el proceso de adjudicación se advierte de que el restaurante no podrá reabrirse mientras no se ejecuten las obras de reforma necesarias. Tal y como se recoge en un informe técnico, parte de los forjados del techo tanto de la planta baja como del sótano se encuentran en mal estado, a lo que se unen problemas de humedad y de desprendimientos del hormigón que recubre la estructura. Incluso, se indica que es posible de que también sea necesaria una "renovación completa" de la instalación eléctrica y de climatización. También se deberá proceder al remozado de otras partes del edificio como la zona ajardinada.

La del restaurante El Bosque no es la única licitación de un equipamiento municipal destinado a la actividad de restauración que el gobierno municipal ha sacado en los dos últimos años. Una de ellas ha sido el bar del parque del Retiro que, tras más de un año cerrado, reabrirá en cuestión de semanas. En cambio, no ha tenido igual suerte otras instalaciones municipales como el bar del complejo deportivo de Chapín o el del parque de la Igualdad, en la zona sur, a cuyos procesos de adjudicación no se presentaron ofertas.