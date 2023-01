El Campus de Jerez se convierte en un punto de encuentro de universidades de todo el mundo

La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Cádiz organizan entre el 30 de enero y el 3 de febrero su primera International Staff Week (Semana Internacional del Personal) en el Campus de Jerez, que acogerá profesorado de una quincena de universidades de 12 países. Bajo el título Teaching and research in the social and communication (Docencia e investigación en el ámbito social y de la comunicación), el programa incluirá diferentes sesiones de divulgación e intercambio en torno a la docencia e investigación desarrollada tanto en la facultad anfitriona como en los centros de las universidades visitantes.

El vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Cádiz, Rafael Jiménez Castañeda, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, José Antonio López, darán la bienvenida a los participantes el próximo lunes, a las 12:30 horas y en el salón de Actos del edificio INDESS en el Campus de Jerez de la UCA.

La iniciativa, promovida por el Vicedecanato de Investigación e Internacionalización, cuyo responsable es el profesor Beltrán Roca, y el Vicerrectorado de Internacionalización de la UCA, forma parte de los objetivos de la Facultad para implementar alianzas estratégicas. Tal y como señala el vicedecano, “es la primera vez que se organiza este encuentro que forma parte de la política de internacionalización que queremos para el centro”.

Una política que busca entre otras cuestiones el intercambio activo de conocimiento: “Hacer redes internacionales va a permitir que los representantes de 16 universidades conozcan mejor lo que se hace en la UCA en el área de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ampliando a su vez nuestro conocimiento sobre lo que se hace en otras instituciones. Estamos sembrando una semilla para ampliar la colaboración científica y la movilidad de estudiantes y profesorado”.

En las jornadas participarán personal académico y de administración y servicios de instituciones como Skikda University y University of Oran Mohamed Boudiaf (Argelia) Azerbaijan University of Languages (Azerbaiyán), University Alassane Ouattara of Bouake (Costa de Marfil), Cairo University (Egipto), Yarmuk University (Jordania), Université Abdelmalek Essaâdi, Cadi Ayyad University, Hassan I University of Settat y Chouaib Doukkali University (Marruecos), Free International University (Moldavia), Universidad de Gdansk (Polonia), Tajik State University of Commerce (Tayikistán), Université de Cartaghe (Túnez), V. N. Karazin Kharkiv National University (Ucrania) y Samarkand State Institute of Foreign Languages (Uzbekistán).