El alegato del Amerizano a favor de la sanidad pública: "En EEUU me hubiera costado el mismo brazo y luego una pierna"

El popular personaje que protagoniza en las redes el profesor Charlie Geer, conocido por sus vídeos explicativos sobre el andaluz y el inglés, ha realizado un aplaudido alegato a favor de la sanidad pública en sus redes sociales.

El conocido 'Amerizano' ha compartido una foto suya en la puerta del centro de salud de Madre de Dios con un texto en el que informa de que le han operado de un carcinoma espinocelular en el antebrazo. "En EEUU quitarme este carcinoma espinocelular del antebrazo me hubiera costado el mismo brazo y luego una pierna. Aquí en Andalucía, gracias a la sanidad pública, no me ha costado absolutamente nada", declara Geer.

"Quiero decir gracias. Mil veces gracias. No sé si podéis entender la tranquilidad que me da este sistema. No solo me quitan los carcinomas y los cálculos renales (de nuevo, gracias), sino que me quita la ansiedad sobre si podré permitirme algo tan fundamental como mi salud", subraya el profesor, añadiendo que si bien "el sistema es mejorable", en su "humilde opinión de guiri, la sanidad pública es algo de lo que todos los españoles deberían estar inmensamente orgullosos. Es algo para celebrar, con frecuencia y en voz alta, algo que nunca debería darse por sentado".