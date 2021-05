Díaz: "No vamos a permitir que la oposición ponga freno a la construcción de VPO en Jerez"

José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento de Jerez, ha asegurado que el gobierno local "va a poner todos los medios a su alcance para impulsar la construcción de VPO en la ciudad, a pesar de los obstáculos que pusieron la mayoría de partidos de la oposición, que, con la excepción de Ganemos, votaron en contra de una propuesta el pasado pleno en la que se promovía la construcción de alrededor de un centenar de viviendas protegidas en el sector 14 El Carrascal".

Díaz ha recordado que "nuestro objetivo con esta modificación puntual del PGOU" -cuya formulación no salió adelante en el pasado pleno- no era otro que "dar respuesta a una demanda que nos hacen los ciudadanos", resaltando que "no podemos esperar otros 15 años para que la VPO vuelva a edificarse en Jerez. Hay muchas familias que no pueden acceder a una renta libre y, por tanto, tenemos que generar las condiciones adecuadas para que puedan comprar sus casas a precios asequibles".

Para Díaz, resulta "incomprensible que tanto la izquierda como la derecha uniesen sus fuerzas para rechazar una medida de amplio carácter social del gobierno", lo que demostraba "una gran irresponsabilidad y una actitud claramente electoralista que van en contra de las clases medias y bajas".

Por todo ello, ha subrayado la intención del gobierno municipal de poner sobre la mesa todos los recursos disponibles para sacar adelante este tipo de viviendas. En este sentido, ha avanzado que "hemos solicitado a la Junta de Andalucía que impulse y nos facilite la financiación suficiente para la rehabilitación de barriadas históricas de la ciudad, como es el caso de San Juan de Dios, Santo Tomás de Aquino o El Pandero".

Sobre esta cuestión, el teniente de alcaldesa ha argumentado que "pedimos lo mismo que se está dando a otras ciudades para reparar su parque de viviendas, y Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en número de habitantes y no puede ser aislada y castigada por el presidente de la Junta de Andalucía, así que vamos a estar llamando a la puerta de su continuamente. Sólo pedimos un trato igualitario respecto a otros municipios gobernados por el Partido Popular, ni más ni menos, pero lo que no vamos a aceptar son migajas".

Díaz añade que "resulta inconcebible que haya familias que vivan en viviendas que no reúnen las mejores condiciones de habitabilidad, con problemas de humedades, sin ascensores y con múltiples deficiencias, por lo que hemos pedido a la Junta un plan estratégico de inversión para las barriadas de la ciudad y para el centro histórico".