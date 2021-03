La Federación de Entidades Locales, en contra de la reforma propuesta por la Junta

La Federación Andaluza de Entidades Locales Menores, FAEM, entre las que se encuentran las Elas de El Torno, Guadalcacín, Estella del Marqués, La Barca de la Florida y Torrecera, ha tenido estos días un encuentro en el que se han abordado varios asuntos que afectan a los Pueblos pequeños de Andalucia, en especial las Entidades locales autónomas, y han aprobado de forma más destacada lo siguiente:

Una propuesta contra la despoblación rural en Andalucia. Que se basa en los incentivos a empresarios, pymes, y autónomos, etc. Para crear empleo estable de calidad que es el mejor modo de combatir la despoblación rural.

Una propuesta de inversiones desde el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economia Española. Y que se basa sobre todo en proyectos productivos tales como: infraestructuras públicas, construcción de viviendas protegidas, energías renovables-energía solar, despliegue de fibra óptica en todos los pueblos, relanzamiento de la industria, la agricultura tecnológicamente avanzada, y el respeto al medio ambiente

Una propuesta para que los partidos políticos en sus Congresos y programas electorales plasmen las necesidades de las Entidades locales de menos de 5.000 habitantes. Que se basa en aumentar hasta el 22% del gasto publico lo que deben representar estos Pueblos, ahora estamos en un 15%, la media Europea está en el 25%. Así como otra Resolución para que la Diputación de Jaén, incluya en las ayudas públicas a esto Pueblos menores que no atiende. Sin embargo, las otras siete Diputaciones restantes si lo hacen.

De igual forma, han rechazado por unanimidad, "El Proyecto de “Decretazo sobre las Elas”, ya que no mejora en casi nada, pues ni otorga una sola competencia más, tras casi 30 años desde la primera Ley, tampoco fija la financiación propia, como si lo hace la Ley Extremeña 5/2015 de M. y Entidades locales menores, y facilita la supresión de las Elas, (pues si existe una carretera en buen estado, transporte público, o no existe mucha “vida asociativa” etc., son requisitos para la supresión del “Pueblo y de su Gobierno local”)", explican en nota de prensa.

La Federación, que ha estudiado a fondo este Decreto, que ya fue rechazado por unanimidad en la asamblea general de Faem y muchas de las entidades locales menores andaluzas, se reafirma de nuevo en las mismas tesis.

Por otro lado, desde FAEM también critican duramente la asignación que van a obtener estos Pueblos “las ELAS” de los fondos de financiación autonómica, PATRICA, que, según datos oficiales, “suponen que las entidades locales van a recibir de media un 420% menos de financiación que un municipio que tenga el mismo número de habitantes”. Se adjunta estudio comparativo sacado de los datos oficiales del Boja, donde queda acreditado.

Así las cosas, han acordado pedir a los grupos parlamentarios "que se pongan de acuerdo para modificar las Leyes locales: Laula y Patrica para que los ciudadanos/as de estos pueblos no sean de segunda categoría como son ahora". Asimismo, han aprobado que se impulse "desde el Gobierno cambiar las leyes locales que impiden el desarrollo en los Pueblos pequeños de Andalucia, creemos que este Consejero no esta a la altura de su responsabilidad, para con estos".

También fue elegida la Junta directiva por unanimidad que aporta una renovación del 50% de sus miembros, se incorporan dos mujeres más, y se refuerza el numero de miembros de la Provincia de Jaén por ser la Provincia más deprimida socioeconómicamente. Y ha sido reelegido el Presidente actual Antonio Martin Cabanillas.